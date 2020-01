La Liga veut lutter contre le racisme et la violence dans le football

La Ligue a émis un libérer a annoncé une feuille de route pour arrêter le racisme dans le football après ce qui s’est passé à Cornellà. L’écriture se lit comme suit:

27/01/2020 à 11:17

CET

Ramón Fuentes

“La Ligue souhaite exprimer son rejet et sa plus profonde préoccupation concernant les événements qui se sont produits, sachant que les mesures adoptées depuis quelques années doivent être améliorées, car, bien qu’ils aient supposé une diminution évidente des insultes, des faits et des attitudes violentes à l’intérieur et à l’extérieur des stades de football, ils sont aujourd’hui insuffisants, conformément aux faits vécus. “

IÑAKI WILLIAMS RACIST INSULTS

“Avant les insultes racistes contre Iñaki Wiliams, LaLiga adoptera les décisions suivantes:

– Signaler les faits au Comité de Compétition du RFEF, en attendant une sanction de fermeture partielle de la herse affectée.

– Maintenir le contact avec l’AFE et le RFEF afin qu’il s’établisse régulièrement Tout joueur qui écoute des chansons, de manière chorale ou individuelle, et qu’il considère comme portant atteinte à sa dignité ou discriminatoire, informer immédiatement l’arbitre du match afin qu’il prenne les mesures pertinentes, arrivant si c’est le cas, pour modifier la chose typée dans le Règlement de la RFEF afin que celle-ci soit efficace.

– De même, LaLiga a déjà commencé procédure pour identifier les fans qui ont proféré des insultes contre Iñaki Williams, afin d’engager une procédure pénale pour un crime de haine et de signaler les faits à la Commission d’État contre la violence, le racisme et la xénophobie dans le sport. “

LA VIOLENCE VUE LE JOUR

“Quant à les événements violents à Valence et à Barcelone, LaLiga agira en prenant les mesures suivantes:

– L’étude immédiate de modification du règlement sur la vente des billets, en particulier en examinant la vente en ligne.

– La Ligue examinera la réglementation de la vente des billets, en ce qui concerne les billets mis à la disposition du club visiteur, en particulier dans le cas des parties déclarées à haut risque et améliorera la réglementation concernant la communication du transfert et du voyage des fans en visite.

– Comme d’habitude au cours des dernières saisons, LaLiga signalera tout type de comportement violent, raciste et / ou xénophobe à la Commission anti-violence afin que les supporters impliqués dans une altercation violente soient sanctionnés par l’interdiction d’accès aux stades de football.

– La Liga apparaîtra comme une poursuite privée dans une procédure pénale qui sera ouvert par ces faits, afin d’obtenir que les personnes impliquées aient le maximum de sanctions possibles & rdquor ;.