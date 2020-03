La Ligue 1 envisage des pertes d’un milliard dues au coronavirus

La crise provoquée par le coronavirus menace de faire s’effondrer les fondations de la Ligue 1, la principale compétition de football en France. Des pertes de plusieurs millions de dollars sont attendues et la seule solution envisagée par les clubs les plus puissants pour éviter de se retrouver en faillite est de terminer la Ligue de toute façon, bien qu’il doive jouer à des jeux au milieu de l’été. Ils ont beaucoup en jeu.

Si alerté Bernard Caïazzo, président de la Première Ligue, qui regroupe les principaux clubs de football français. Ses paroles ne sont pas du tout flatteuses, car il prévoit des “conséquences désastreuses” dans le cas où la concurrence nationale ne pourrait pas reprendre. S’adressant à «Le Parisien», Caïazzo a assuré que “Les pertes financières sont estimées à 500 millions d’euros, mais il est possible d’en accumuler 400 millions de plus dans la fenêtre de transfert.a, car la France est un pays d’entraînement, qui a besoin de vendre pour équilibrer ses comptes. “Il faut aussi garder à l’esprit que” les autres championnats seront également fortement touchés et seront moins acheteurs. “Donc, en bref,” le football français ” il pourrait accumuler près d’un milliard d’euros de pertes et se retrouver en faillite. “

Jouez n’importe quoi

Face à ce sombre tableau, la seule solution est de terminer les championnats une fois le football repris. Les clubs forts de Ligue 1 n’envisagent pas d’autre moyen que de jouer, même si l’été et les mois chauds doivent être occupés pour cela. “Nous avons réussi à tout finir avant le 30 juin ou nous continuons en juillet, août ou même septembre, en passant à la saison suivante. La priorité est de terminer la saison. Sinon, nous trouverons des solutions “Fit remarquer Bernard Caïazzo.