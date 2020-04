La Ligue a un plan pour reprendre l’entraînement

La Liga veut que le football revienne, mais pas à n’importe quel prix. Les mesures anti-coronavirus seront très présentes lorsqu’il y aura un feu vert pour le retour des clubs aux terrains d’entraînement. Selon COPE, un projet de protocole d’action a déjà été envoyé pour empêcher la propagation de la pandémie.

Les 19 pages du dossier parlent de trois phases: premièrement, s’entraîner seul. Deuxièmement, si tout se passe bien, séances d’entraînement en groupe de huit et finalement, travail de tout le groupe et avec le ballon. Bien sûr, il s’agit toujours d’un projet qui n’est pas officiel.

Une autre mesure serait effectuer des contrôles COVID-19 sur le personnel d’entraîneurs et les membres de la famille qui sont en contact avec les joueurs de football, dont deux niveaux seraient établis: haute protection ou protection moyenne. Les clubs sont encouragés à utiliser le moins de personnel possible et à isoler les installations de la première équipe des autres.

Si une contagion se produit après le retour à la compétition, il y aura des problèmes pour mettre fin aux compétitions de football professionnel., comme l’a dit Jaume Roures, associé fondateur de Mediapro. Pour cela, sans doute Il y aura 15 jours de formation précédente et un régime de concentration dans lequel ils seront isolés et seul le personnel autorisé entrera. De plus, les tests seront effectués 72 heures avant la formation.

La Liga a disputé son dernier match le 10 mars et n’a pour l’instant aucune date de retour.