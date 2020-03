La Ligue convoque tous les clubs de football professionnels demain

Les rencontres au sein de la Professional Soccer League se succèdent issues de la situation générée par la crise des coronavirus. Après les deux appels ces dernières semaines de son Comité Exécutif, les employeurs ont convoqué les 42 clubs de football professionnels pour demain par le biais de leurs conseils de division.

C’est l’un des organes existants au sein de l’organisation de l’association de football et où un représentant est convoqué par chacun des 20 clubs de première division et les 22 correspondants dans la catégorie argent. Réunion présidée par le président de la Ligue, Javier Tebas et où le directeur juridique de la Ligue ainsi que le directeur général peuvent être présents.

Réunion où la situation résultant de l’arrêt de toutes les activités dérivées de la crise de Covid 19 sera discutée de première main avec tous les clubs. Comme elle a déjà été transférée à la Commission Déléguée, LaLiga soutiendra toutes les mesures adoptées par les clubs dans le cadre de l’engagement ERTES au sein de leurs agences pour faire face à cette situation. Plusieurs clubs comme Barcelone, Espanyol, l’Atlético de Madrid et Alavés l’ont déjà annoncé publiquement dans l’élite. À Second Zaragoza négocie une réduction de salaire avec le personnel ainsi qu’une ERTE avec le reste de ses employés.

Ces conseils de division permettront à la Liga d’avoir une vision plus concrète de tous les clubs qui souhaitent réaliser cette mesure à laquelle s’oppose la fédération de football AFE. Quelque chose qui s’est également manifesté lors des différentes réunions tenues la semaine dernière. En fait, dans ces dernières heures, comme le Cadena COPE et Le journal SPORT a pu confirmer, il y a eu une rencontre du président de l’AFE avec les capitaines des Premier et Second.

Vendredi était avec les capitaines de la catégorie la plus élevée et hier a eu lieu avec la deuxième division. Rencontre où ils ont transmis qu’ils n’étaient pas partisans de l’ERTES. Ils comprennent que la chose normale est de voir comment la situation évolue, si la compétition reprend ou non et dans quelles conditions. Et ce devrait être une fois que l’on sait comment cette situation se produit lorsque des décisions sont prises à ce sujet. Le moment venu, ils sont prêts à baisser leurs salaires une fois que l’on sait comment tout se termine.

Avec l’ERTES, une autre des questions qui seront discutées demain dans les conseils de division est celle liée au calendrier. Comme nous vous l’avons dit dans SPORT; Depuis la Liga, différents scénarios sont parvenus à revenir à la compétition, atteignant même la dernière semaine de mai et pouvant se terminer au-delà du 30 juin. Situation qui affecterait le calendrier de la prochaine saison et où, comme nous l’avons déjà dans le journal SPORT; La possibilité de pouvoir jouer à Noël 2020 a été transférée à l’AFE afin de récupérer les dates de Noël.

Option qu’ils doivent étudier dans le calendrier et qui serait incluse dans le nouvel accord Liga-AFE qui doit être prolongé à partir du 30 juin. Un retour à la compétition d’où depuis Laliga, et donc ils le transmettront à tous les clubs, ils n’excluent pas de revenir à huis clos, une fois qu’ils ont l’autorisation du gouvernement comme ils l’ont précisé dans leur communiqué de lundi dernier. A cet égardIl travaille également sur un protocole avec le syndicat sur ce que serait le retour des professionnels à l’activité professionnelle une fois cette période de détention prévue pour le 11 avril dépassée.

La Liga pourra à son tour informer tous ses clubs de l’évolution des commissions de l’UEFA et de la FIFA là où elle est présente. Dans le premier concernant le calendrier des compétitions européennes et comment cela peut affecter la ligue nationale. La seconde concerne la possibilité d’étendre le marché des transferts de cette année 2020 jusqu’au 31 décembre, comme nous l’avions déjà fait dans SPORT jeudi dernier. Ainsi que la possibilité de prolonger les contrats et affectations des footballeurs qui se terminent le 30 juin jusqu’à la date fixée pour la fin de cette saison. C’est sans aucun doute une rencontre très importante dans le football professionnel.