La Ligue de Serie A lance la campagne #WEAREONETEAM. Voici ce que c’est

En entier Urgence Covid-19 les clubs de la plus haute ligue de football professionnel en Italie et le ligue qui l’organise se joindre à une campagne sociale parrainé par le Ministère de la Santé, l’Institut Supérieur de la Santé et de la Protection Civile.

NOUS SOMMES UNE SEULE ÉQUIPE

La Ligue de Serie A a réuni aujourd’hui les représentants des entreprises en vidéoconférence pour la réunion. Lors de la réunion, toutes les questions à l’ordre du jour ont été abordées, mais elles sont passées au second plan face à l’urgence sanitaire liée à la gestion et à la diffusion du COVID-19 dans notre pays.

L’HISTOIRE DE LA BATAILLE

À cet égard, la Ligue de Serie A remercie toutes les entreprises pour leur engagement et pour les innombrables initiatives en faveur des différents hôpitaux disséminés dans toute l’Italie. La contribution du monde du football pour soutenir les hôpitaux, les médecins, les infirmières et tout le personnel hospitalier, chaque jour à la pointe de ce défi exigeant, sera racontée par la Serie A League sur leurs réseaux sociaux à travers la campagne #WEAREONETEAM, sponsorisée par le Ministère de la Santé, l’Institut Supérieur de la Santé et de la Protection Civile.

FIN DE LA SAISON

Enfin, les clubs ont réaffirmé à l’unanimité leur volonté d’achever le championnat de Serie A TIM, dès que les dispositions des autorités gouvernementales et les conditions sanitaires le permettront. Telle est la position de la Ligue A en vue de la réunion de demain convoquée par l’UEFA. De plus, au cours des prochains jours, les tables de travail mises en place la semaine dernière commenceront et couvriront les questions médicales, techniques et sportives, les relations institutionnelles et l’évaluation des risques pour les entreprises et pour la Ligue de Serie A elle-même.