La Ligue des Champions est de retour, comment Dortmund a-t-il changé? Révolution de Haaland et Can

La révolution blonde du Borussia Dortmund a le sourire d’Erling Haaland, arraché par les Gialloneri de la compétition de la moitié du monde et qui a tout de suite expliqué pourquoi les ouvertures lui étaient dédiées. Malgré son âge, il s’impose comme l’un des meilleurs parieurs du monde et sa présence fait frissonner tout le monde, y compris le Paris Saint-Germain. Il a pris la place de Paco Alcacer, dépassant dans ses débuts, plus timide dans le reste et toujours bien payé par Villarreal. Un par un. En dehors de Julian Weigl, destination Benfica, à l’intérieur d’Emre Can prise au sprint final du marché du football par la Juventus. Boom d’impact: un objectif de chef-d’œuvre a montré pourquoi la Juve l’avait payé en trop même s’il n’avait aucun paramètre mais le neuvième s’étant adapté aux schémas de Sarri, et vice versa, l’a pénalisé. Enfin, Jacob Bruun Larsen, parti à Hoffenheim, cette fois la solution est interne à Givanni Reyna promu par la cantera. Le fils de l’art, un Américain avec un passeport portugais, a déjà marqué et émerveillé parmi les grands noms du bébé Borussia Dortmund.

achats

Erling Haaland (Red Bull Salzburg, titre final)

Emre Can (Juventus, prêt avec remboursement)

départs

Paco Alcacer (Villarreal, titre final)

Julian Weigl (Benfica, titre final)

Jacob Bruun Larsen (Hoffenheim, titre final)