La Ligue des champions pourrait passer à des matchs uniques en raison du coronavirus – rapport

L’épidémie de coronavirus a vu le football à travers le monde suspendu, y compris en UEFA Champions League.

Les huitièmes de finale prévus pour la semaine prochaine ont tous été annulés et l’UEFA devrait se réunir mardi pour discuter de la suite de la compétition.

Une façon d’avancer serait de jouer les quarts de finale et les demi-finales sur une seule étape, selon le Mirror.

Jouer un seul match pourrait permettre à la meilleure compétition européenne de terminer à temps pour que la finale se déroule comme prévu le 30 mai.

Le rapport estime que le jeu unique se jouerait soit dans un lieu neutre, soit avec un tirage au sort pour décider quelle équipe jouerait à domicile.

On ne sait pas vraiment quand la Ligue des champions, ou même le football à travers l’Europe, reprendra et on parle d’Euro 2020 pourrait être déplacé jusqu’à l’année prochaine pour aider les choses.

Dans l’état actuel des choses, l’Atletico Madrid, le RB Leipzig, le PSG et l’Atalanta ont tous atteint les quarts de finale de la compétition, tandis qu’il reste encore quatre matches des 16es de finale à disputer.