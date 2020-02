La Ligue des champions recommence, l’Atlético mesure contre Liverpool, Dortmund vole avec Haaland

Soirée de Champions, la compétition de football continentale maximale redémarre avec les premiers défis aller du 16e de finale. Les champions en charge de Liverpool sur scène au Wanda Metropolitano contreAtletico Madrid, tandis qu’à Dortmund le Borussia héberge le PSG.

ATHLETIC MADRID-LIVERPOOL 1-0

Match qui s’ouvre sur un éclair de Saul Niguez après seulement 4 ‘sur les développements d’un corner de la droite de Koke, l’aide involontaire de Fabinho a été décisive. Domination du point de vue de la possession de balle pour les Reds, mais les colchoneros créent plus d’un mal de tête à la pause. A 26 ‘du lancement de Thomas qui ne parvient pas à dégager efficacement la zone de Van Dijk, le ballon arrive à Morata qui évite l’intervention de Fabinho mais retrouve le pied d’Alisson. Thomas-Robertson question et réponse, conclusions inexactes. La formation de Klopp tire le corner, la tentative de Salah à 36 ‘avec une première intention gaucher contractée par Felipe. Premiers changements en seconde période, l’Atlético attaque dans les premières minutes, mais ce n’est qu’une illusion puisque dans les minutes suivantes les hommes de Simeone battent en retraite ostensiblement et risquent de capituler plusieurs fois. A 53 ′ sur un centre de la droite, Salah sort derrière Savic, de la tête de l’Egyptien qui passe devant le poteau à la droite d’Oblak. Après une phase sensationnelle de souffrance, les hôtes ont eu une croix de 67 ‘, une croix de la gauche et Morata au centre de la zone a glissé lors de la conclusion d’un but au cœur de la zone des Reds. La formation de Simeone prend du courage et à 71 ‘il tente avec un flanc du positif Renan Lodi, une balle qui siffle près de l’intersection des poteaux. Les Reds répondent avec Origi qui fait des ravages dans la région de Madrid, assiste Henderson qui avec un pied droit à la volée envoie très peu sur le côté à la droite d’Oblak. Les Britanniques risquent la finale, sur la contre-attaque, les hommes de Simeone tentent de doubler avec le protagoniste de Diego Costa. Liverpool dangereux en finale, Firmino anticipé au dernier moment par la défense madrilène. Au coup de sifflet final de l’Atlético, le but de Saul al Wanda décide.

Ph Liverpool, contre l’Atletico Madrid

BORUSSIA DORTMUND-PSG 2-1

De retour à Dortmund Tuchel, l’entraîneur parisien défie son ancienne équipe avec laquelle il a remporté une Coupe d’Allemagne lors de la saison 2016/17. Départ favorable pour les Gialloneri, entraînés par les bébés d’or Haaland et Sancho, méfiants des Parisiens. Tentative irréaliste de Guerreiro et Neymar, coup franc d’une bonne position pour le Brésilien mais le ballon largement sur le côté. Péché d’égoïsme à 14 ‘Sancho, une action qui part d’un corner pour le PSG mais les Anglais à l’extérieur après un long trajet préfèrent une vilaine solution personnelle à l’assistance de ses coéquipiers. A 27 ‘belle opportunité pour Dortmund, aidé par Emre Can pêchant Sancho, juste au tournant du numéro sept jaune et noir et grand défilé de Navas, sur les swaks rejetés de Hakimi mais sauve tous les Kurzawa. Quelques minutes passent et c’est le tour de Haaland, desservi verticalement par Sancho pénétrant la zone avec arrogance et de sa main gauche il envoie à l’extérieur du filet. 60 ”et toujours le jeune Norvégien dangereux avec une tête au deuxième poteau. En première mi-temps avec des filets blancs, les Gialloneri désamorcent la super attaque des Parisiens. Commencez à tirer immédiatement une occasion sensationnelle pour les hôtes, planifiez une action en corner et Sancho trouve Zagadou dans toute la zone mais le défenseur rate l’impact avec le ballon. A 65 ‘du premier ring de Mbappè, droit sauvé sans problème par Burki, qui se répète quelques minutes plus tard encore sur la tentative diagonale du Français. L’avance de Rocambolesco à Dortmund, le centre de Sancho pour Hakimi qui sert Guerreiro dans la zone, le ballon rebondit dangereusement dans la zone et Haaland est le plus rapide à réitérer sur le net en anticipant Navas. À égalité avec les Parisiens à 75 ‘avec un jeu fou de Mbappè, un dribble et un tir brûlant du Français qui de la droite sert un ballon parfait à Neymar qui ne peut pas se tromper de quelques pas. Ils dépassent 120 “et Haaland marque un but, le Norvégien servi à vingt-cinq mètres démarre une pierre avec la gauche qui ne laisse aucun chemin à Navas, balle dans le coin en haut à droite et Dortmund à nouveau devant. Touche immédiatement le PSG, la tête de Meunier sert Neymar qui, du pied gauche, frappe le poteau extérieur. Les hôtes répondent par une tentative de Hakimi, puis lors des dernières tentatives perfides de Marquinhos et Thiago Silva. Au coup de sifflet final fête jaune et noir grâce au phénomène Haaland qui avec un corset prolonge le PSG.