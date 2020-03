La Ligue espagnole suspend le football indéfiniment | Ligue d’Espagne

La Fédération espagnole de football (RFEF) et la Liga ont convenu lundi de suspendre les compétitions de football professionnel jusqu’à ce que les autorités compétentes du gouvernement espagnol et de l’administration générale de l’État considèrent qu’elles peuvent reprendre, ce qui ne présente aucun risque pour le santé

“La RFEF et la Liga veulent exprimer leur plus grande reconnaissance publique à tous ceux qui consacrent leurs meilleurs efforts pour fournir des services essentiels aux Espagnols, et nous souhaitons également montrer notre sincère souvenir pour tous les défunts et une étreinte chaleureuse du monde du football pour tous. les familles qui perdent des êtres chers “, ont déclaré les deux organisations dans un communiqué.

Les employeurs et la Fédération ont rendu cet accord public après la décision du gouvernement de prolonger de deux semaines, jusqu’au 11 avril, l’état d’alarme que l’exécutif avait initialement décrété le 15 et jusqu’au dimanche 29 prochain, en raison de l’incidence de la Pandémie de coronavirus en Espagne.

Quelques jours avant la décision du gouvernement, la Liga a décidé de reporter les deux jours qui devaient être joués après celui qui s’est achevé le 8 mars (29 et 30 à LaLiga Santander et 32 ​​et 33 à LaLiga Smartbank), après l’annonce du Real Madrid d’établir un mise en quarantaine en raison de la contagion d’un joueur de son équipe de basket-ball et de la possibilité de positifs dans d’autres clubs qui ont été confirmés par la suite.

La RFEF a également convenu avec les clubs finalistes de la Copa del Rey, de la Real Sociedad et de l’Athletic, le report de la finale, qui devait se jouer le 18 avril à Séville, et la suspension également de tous les matches de football et de futsal masculin. et des femmes professionnelles non étatiques pendant deux semaines.

Les mesures de la Liga et de la RFEF qui ont paralysé temporairement le football en principe pendant deux semaines ont maintenant dû être prolongées indéfiniment jusqu’à ce que le gouvernement adopte d’autres décisions qui leur permettent de reprendre sans risque pour la santé.

L’Association des joueurs de football espagnols (AFE) a demandé au ministère de la Culture et des Sports, ainsi qu’au Conseil supérieur des sports (CSD), à LaLiga et à la RFEF “une ligne de communication fluide” avec chacun d’eux “, afin que le syndicat soit informé à tout moment des problèmes qui peuvent affecter l’équipe de football “. Il a également demandé que les droits collectifs du travail soient garantis.