C’était un spectacle à voir après le coup franc d’Iannis Hagi dévié dans le filet du visiteur portugais pour terminer le retour 3-2. Les hôtes étaient de retour devant, les fans rugissant vaillamment une fois de plus. Le Celtic a réussi à repousser un adversaire redoutable à Copenhague pour un match nul 1-1 et à ramener le match nul à la maison. La magie de la Ligue Europa dans ses œuvres.

Nuits européennes du Celtic et des Rangers

Les deux tenues écossaises ont réussi à se réserver un résultat positif lors de la soirée d’ouverture des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Rangers ont réalisé un merveilleux retour de 2-0 grâce au doublé d’Iannis Hagi et au superbe but en solo de Joe Aribo. Le Celtic était sans doute l’équipe dominante au Danemark avec plus de tirs au but que les hôtes, qui étaient solides sur le plan défensif.

Ces résultats des Écossais ont apporté des modifications complémentaires à la table des nations de l’UEFA. L’Ecosse était placée au-dessus de la République tchèque, occupant désormais le 14e rang. Aidan Scott du soleil précise que si cela devait rester ainsi pour le reste de la campagne, la Premiership écossaise conserverait DEUX places de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Jusqu’à présent, l’équipe des Rangers de Steven Gerrard est en pleine forme en Europe cette saison. Pas de défaite à Ibrox, et une seule défaite à l’extérieur. Florian Kamberi, un attaquant signé avec Hibernian, a été un succès global après sa capacité à changer la donne. Iannis Hagi – fils de l’icône roumaine Gheorge – a fait son propre héritage chez Rangers avec une série de performances impressionnantes.

L’équipe celtique de Neil Lennon a également été une équipe formidable en Europe cette saison. Une perte qui a été prise en compte par les Hoops a servi de courbe d’apprentissage, alors qu’ils progressaient hors de leur groupe. Le S.S Lazio a vu le meilleur du Celtic à la fois sur son propre terrain et en Écosse alors qu’il perdait les deux matchs. Le favori des fans, Odsonne Edouard, reprend forme avec 19 buts et 10 passes décisives en 24 matchs cette saison. L’imposant Christopher Jullien est encore un autre Français que les fans adorent en raison de ses performances exceptionnelles en tête de file.

Les Rangers et le Celtic espèrent progresser dans la prochaine étape des huitièmes de finale. Parkhead espère voir une victoire à domicile pour mettre la cravate au lit, tandis que les Rangers se rendent au Portugal pour affronter Braga sur leur propre terrain – ce ne sera pas facile.

