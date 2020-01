La Ligue MX a nié un dopage présumé par Edwin Cardona

Le retour possible de Edwin Cardona semble s’éloigner de plus en plus de La bouche. Juan Román Riquelme Je n’étais intéressé à l’embaucher que s’il était libre de Rayé et Pachuca. Mais cela s’étend de plus en plus et la lésion est apparue sur la main.

Dans ce contexte, la presse mexicaine a commencé à faire écho à un prétendu contrôle antidopage qui aurait été positif pour le Colombien.

Cependant, Enrique Bonilla, président de la Ligue MX, l’a jeté. “Il y a, il n’y a pas de telles informations. Ce n’est pas correct”, a-t-il déclaré. Bonilla au Sport Summit Mexico 2020.