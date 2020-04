La Ligue nationale annulée … mais les barrages sur les cartes

Date de publication: Mercredi 22 avril 2020 16h56

La Ligue nationale a annoncé que tous les matches de championnat restants seront annulés – mais l’agence de presse PA comprend que les matches de barrage pour la promotion sont une possibilité, le résultat de la saison restant à déterminer.

La Ligue nationale, la Ligue nationale nord et la Ligue nationale sud ont été suspendues le 16 mars, après avoir disputé une série de rencontres controversées après l’arrêt de la Premier League et de l’EFL.

Cela fait quatre semaines que la Ligue nationale a demandé à la Fédération de football de l’aider à terminer sa saison “le plus tôt possible” en raison du coronavirus et ses 68 clubs ont voté sur l’opportunité de mettre fin à la campagne de la ligue.

La Ligue nationale a recueilli près de 90% des voix, mais la majorité était suffisamment claire pour que les matches de championnat restants soient annulés.

Le directeur général Michael Tattersall a déclaré que «l’annulation des matches de la saison normale restants apporte une certaine certitude à nos clubs face aux implications commerciales du virus».

Le directeur général de Dagenham et Redbridge, Steve Thompson, qui fait partie du conseil d’administration de la Ligue nationale, a déclaré à l’agence de presse PA que son club avait voté pour la proposition qui donne aux clubs “une meilleure chance de survivre tout l’été”.

“Il semble très peu probable qu’il y ait du football dans un avenir prévisible à quelque niveau que ce soit”, a-t-il déclaré.

«En Premier League et en Championnat, ils pourraient peut-être jouer à huis clos, mais il y a beaucoup d’obstacles à franchir avant eux.

“Ce n’est pas pratique en dessous du championnat, vous ne pourriez certainement pas jouer à huis clos en Ligue nationale.

«C’est décevant mais c’est quelque chose que nous devions faire pour donner une certitude aux clubs. C’est une bonne décision pour les clubs de la Ligue nationale. »

La Ligue nationale a déclaré dans son communiqué que “les options concernant les résultats sportifs de la saison 2019-2020 restent examinées attentivement et en temps opportun” alors qu’elles cherchent à décider des trois divisions.

L’agence de presse de l’AP comprend que les matches de barrage pour la promotion sont sérieusement pris en considération – idéalement avec la foule si la réglementation et le calendrier des coronavirus le permettent – et ce n’est qu’après avoir pris en considération ce plan qu’ils chercheront d’autres moyens de déterminer le classement de la ligue.

Les points par match semblent la voie la plus logique, avec un sentiment général au sein de la Ligue nationale compris contre la nullité et l’annulation de la saison – une option que le Conseil de la FA a ratifiée à l’étape trois et au-dessous de la pyramide malgré l’opposition.

Si le conseil d’administration ne parvient pas à une décision sur le classement final, il reviendra au vote du club.

La Ligue nationale est en communication régulière avec l’EFL, car l’alignement sur la Ligue deux est nécessaire pour assurer la transition en douceur entre les compétitions.

Thomspon a ajouté: «Il y a toujours une possibilité de promotion dans la Ligue de football (pour les clubs).

«Cela laisse la porte ouverte avec ce qu’ils ont convenu, mais je pense que ça va être difficile à régler. C’est mon point de vue personnel.

«Je n’ai aucune idée de la façon dont cela peut être résolu, aucune résolution n’a encore été proposée.

«Cela ne va pas nous affecter en tant que club, la question de la promotion ou de la relégation. Ça va être difficile.

«Beaucoup de choses devront être décidées sur ce qui se passe en EFL.

“Que se passe-t-il s’ils ne terminent pas leur saison? Je ne dis pas qu’ils ne le feront pas, mais c’est une possibilité.

«Si l’EFL ne termine pas la saison, il pourrait être décidé que personne ne monte.

«Ce qu’il fait, c’est donner une certitude aux clubs de la Ligue nationale afin qu’ils puissent commencer à examiner les contrats des joueurs.

“Aucun de nous n’a une boule de cristal, nous ne savons pas quand la nouvelle saison commence, cela permet aux clubs de commencer à planifier.”

Barrow a quatre points d’avance au sommet de la Ligue nationale et serait promu si un système de points par match était utilisé.

L’attaquant du club de Cumbrie, Scott Quigley, a posté sur Twitter: «Maintenant que la saison est terminée, je voulais juste remercier tout le monde à @BarrowAFC – le personnel, les joueurs et les fans.

“J’ai adoré jouir de foot – pour finir champions et meilleur buteur – personne ne peut nous retirer cette saison, quel que soit le résultat maintenant – CHAMPIONS.”

York domine la National League North – mais King’s Lynn les usurperait points par match – et Wealdstone mène la National League South.