La Ligue néerlandaise reviendra le 19 juin

La Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) a rencontré mardi les clubs par voie électronique et les a informés qu’elle marquait le 19 juin pour le retour de l’Eredivisie, tant que le gouvernement le lui permettrait.

La plus haute instance de football néerlandais prévoit de confirmer cette date dans deux semaines, lorsque l’exécutif de Mark Rutte annoncera si les mesures contre COVID-19 peuvent être assouplies.

“Nous ne jouerons au football que si cela est sûr et si l’Institut de la santé publique accepte & rdquor ;, La fédération a déclaré dans un communiqué, avec l’annonce de la plus haute institution de football néerlandaise en collision directe avec le désir de clubs comme l’Ajax, le PSV Eindhoven et l’AZ Alkmaar, qui s’étaient positionnés contre la poursuite de la compétition.

«Pour le moment, nous continuons à nous concentrer sur la fin de toute la saison, a décidé la fédération.

L’horaire prévu est que les footballeurs s’entraînent individuellement le 15 mai, en petits groupes une semaine plus tard et que toute l’équipe commence le 29 mai.

Cependant, le Premier ministre Rutte a averti lors d’une conférence de presse que les clubs “devront vérifier auprès de leurs avocats s’ils autoriseront ou non la formation avant le 1er juin”.

Si le gouvernement l’autorise, la fédération autoriserait l’organisation de matches amicaux au cours de la première quinzaine de juin afin que les joueurs retrouvent le rythme de la compétition.

Les huit jours restants d’Eredivisie, neuf dans le cas de certains clubs, se joueraient entre le 19 juin et le 31 juillet, donc certains matchs devraient être joués au cours de la semaine.

La saison 2020/21 débuterait la troisième semaine d’août, environ 20 jours plus tard que d’habitude, de sorte que la fédération a proposé aux clubs d’imiter le Premier ministre anglais et d’organiser des matchs pendant Noël.