La Ligue reprendra, même à huis clos

La ligue de football reprendra, même à huis clos, tel que rapporté par le réseau COPE. La Liga a confirmé aujourd’hui que le championnat reprendra et que tous les jours restants seront joués, même sans audience. L’option de mettre fin au championnat après la crise des coronavirus n’est pas envisagée.

16/03/2020

Agir à 17h40

CET

sport.es

Lors d’une réunion du Comité exécutif de LaLiga qui s’est tenue ce matin à Madrid, divers scénarios possibles ont été examinés. Les plus optimistes situent cette reprise du tournoi de ligue fin avril. Même, selon les décisions prises par l’UEFA, la possibilité de jouer en juillet est envisagée.

Selon les sources susmentionnées, l’entité de football a garanti qu’en tout état de cause, la Ligue reprendrait, oui, sûrement à huis clos et avec des journées compressées en termes de calendrier et d’heures. La promotion des séries éliminatoires de la Liga SmartBank à la Liga Santander est également garantie.