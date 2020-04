La ligue russe propose de reprendre les matchs de football les 21 ou 28 juin

Le conseil d’administration de la Ligue de première division russe (RPL) a proposé lundi aux clubs deux options pour reprendre la compétition nationale, suspendue en raison de la pandémie de coronavirus: 21 ou 28 juin. La RPL a déclaré dans un communiqué que ces deux options sont basées sur la recommandation de l’UEFA selon laquelle les ligues nationales ont mis fin aux compétitions nationales le 2 août.

27/04/2020 à 16:38

CEST

EFE

Avec la première option, les deux premiers jours seraient joués une fois par semaine pour alléger le fardeau des joueurs. Les cinq prochains jours se joueraient le samedi et le dimanche, ainsi qu’au milieu de la semaine, et le dernier uniquement le week-end. La deuxième proposition impliquerait un cycle hebdomadaire au début et les sept jours restants avec des matchs en milieu de semaine.

Les deux options prennent en compte la possibilité de terminer la lecture du Coupe de Russie, une décision qui sera finalement prise par l’Union russe de football. De plus, le RPL développe un projet de règlement organiser des matchs sans spectateurs au cas où la restriction concernant la tenue d’événements publics serait maintenue.

L’Union russe de football (UFR), suite aux recommandations des autorités et de l’UEFA, a suspendu le championnat de la ligue le 17 mars initialement jusqu’au 10 avril, mais a été contrainte de prolonger la mesure jusqu’au 31 de mai.

Sur recommandation de l’UEFA le championnat de Russie est déjà exclu, bien que l’avantage de Zenit sur le deuxième, Krasnodar, soit notable, neuf points, à huit jours de la fin.

La RPL fait cette offre aux clubs après que l’UEFA a demandé aux ligues de fournir des calendriers pour mettre fin aux compétitions en cours et d’envoyer des informations sur les options à la Suisse jusqu’au 25 mai. Ils doivent également diffuser à l’UEFA jusqu’au 3 août la liste des participants aux compétitions européennes pour la saison 2020/2021. Pour les clubs russes, la participation aux compétitions européennes débutera par le deuxième tour de qualification, qui est prévu pour l’instant du 11 au 13 août.

Le RPL et l’UFR ont également étudié diverses restrictions des autorités russes et compte tenu de ces limites, ils formuleront des recommandations pour reprendre la formation.

Le guide fera référence aux comportements individuels spécifiques lors de l’entraînement en confinement et à l’auto-isolement, aux tests médicaux des joueurs et aux conditions de reprise de l’entraînement de groupe avant de passer à la phase de participation des équipes au complet. Tout en tenant compte du fait que les autorités assouplissent ou abrogent les décrets qui limitent actuellement la formation.

Le RPL a également indiqué qu’il fonctionne avec l’UFR au retour des employés et joueurs étrangers en dehors de la Russie, car les restrictions à l’entrée en Russie d’étrangers dureront jusqu’au 1er mai au moins.

“Nous surveillons les décisions du gouvernement et évaluons les options pour le retour des employés et des joueurs du club qui ont quitté notre pays. Tout scénario implique le respect de toutes les exigences de quarantaine et d’auto-isolement décrétées par les autorités”, indique le RPL. .