La Ligue se jouera à huis clos à cause du Coronavirus »Press Football

Mardi 10 mars 2020

En raison des progrès de COVID-19 sur le territoire espagnol, la Ligue a décidé de jouer les deux prochains jours sans public dans les tribunes, pour aider à empêcher une nouvelle augmentation des personnes infectées par le Coronavirus. La mesure s’étend à toutes les divisions du football hispanique.

Le football espagnol passe à l’action. Comme ce qui se passe en Italie, qui a suspendu toutes ses activités sportives jusqu’au 3 avril, dans la «mère patrie», ils ont décidé que le football hispanique se jouerait sans public dans les tribunes.

Les deux prochains jours du concours en première et deuxième division se tiendront à huis clos, puisque COVID-19 a fait des progrès rapides en Espagne. Cette mesure est basée sur une décision du gouvernement et sera officialisée après la réunion du Conseil des ministres.

La Ligue a indiqué que “selon les informations du Conseil supérieur du sport (CSD), les matchs se joueront à huis clos, à partir d’aujourd’hui et pendant au moins les deux prochaines semaines”.

La publication a ajouté que «nous continuerons à rester en contact constant avec le ministère de la Santé et le CSD pour respecter leurs recommandations et / ou décisions, en mettant la santé des supporters, des joueurs, des employés de club, des journalistes, etc. avant la crise sanitaire de COVID-19 ».

La Ligue a jugé que “pendant des semaines, nous avons travaillé sur des plans alternatifs en coordination avec l’UEFA pour, au cas où les autorités sanitaires auraient décrété la suspension d’un match, avoir un plan de dates pour disputer les matches dans les délais impartis”.

De cette façon, Arturo Vidal avec Barcelone et Fabian Orellana avec Eibar doivent affronter leurs deux prochains matchs, au moins, avec des stands vides par mesure de précaution.