La liste des conditions de Xavi pour entraîner à Barcelone était trop pour le club – rapport

Il y avait un moment avant que Quique Setien ne devienne l’entraîneur-chef de Barcelone, que beaucoup pensaient que Xavi était en route. Il semblait que Barcelone avait laissé l’ère Ernesto Valverde pour l’ère Xavi Hernandez. Cela n’a finalement pas été le cas, ce qui semble se terminer avec Xavi optant pour l’attente.

Un rapport a été publié cette semaine selon lequel une partie de la raison pour laquelle Xavi n’aurait pas pu se retrouver à Barcelone est due aux exigences que l’ancien milieu de terrain aurait pu avoir. Xavi avait apparemment huit conditions spécifiques à remplir s’il venait à Barcelone pour gérer.

Ces conditions incluaient la reprise de l’équipe en juin et non en janvier. Ainsi que le contrôle complet de la zone sportive du club. Les demandes étaient apparemment un peu trop et ont joué dans les raisons pour lesquelles le Barça a choisi Setien plutôt que Xavi.