La Loggetta rêve grand, entre l’entrée de nouveaux membres et le centre sportif de dernière génération

NAPLES. Alors qu’il vole sur le terrain et continue d’améliorer son classement après un départ difficile et les trois victoires consécutives de la dernière période, le loggetta prévoit déjà l’avenir, et ce sera un avenir très ambitieux.

DE NOUVELLES BASES POUR L’AVENIR

Ces derniers jours, la direction (président et directeur sportif Gennaro Ruocco) a tenu des réunions visant à construire un projet qui à partir de l’année prochaine peut faire de la Loggetta une réalité de plus en plus solide et compétitive. Dans ce cas, le facteur décisif sera à partir de l’étéentrée dans le club pour les nouveaux membres, ce qui garantira un tournant de planification intéressant en termes économiques et organisationnels. Grâce à cette opportunité, la Loggetta ne se limitera pas à allouer les nouvelles ressources entrantes exclusivement à la construction d’une équipe pouvant jouer un rôle de premier plan dans les prochains championnats, mais se tourne également vers un développement global qui passe par deux autres objectifs fondamentaux.

CENTRE SPORTIF

Un nouveau centre sportif, rigoureusement de dernière génération, qui pourrait représenter le nouveau domicile du club rossoblù, aussi bien pendant la semaine que pour les matchs de championnat, et surtout la création et le développement d’un secteur jeunesse pour s’y développer. Non seulement donc les objectifs de l’escrime et le moment très positif du mois dernier, dans la maison Loggetta, vous pouvez également respirer un air nouveau et surtout hors du terrain.