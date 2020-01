Londres, ANGLETERRE – 22 JANVIER: Tottenham gérer José Mourinho regarde pendant le match de Premier League entre Tottenham Hotspur et Norwich City au Tottenham Hotspur Stadium le 22 janvier 2020 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Richard Heathcote / .)

Le long chemin vers la gloire de Tottenham Hotspur a commencé il y a plus de cinq ans. Maintenant, après un départ brillant sous Jose Mourinho, seulement deux victoires en championnat en 7 ont anéanti les espoirs de terminer parmi les quatre premiers. Maintenant, des rumeurs de troubles parmi les joueurs font surface. Jose Mourinho ne sait que gagner et malgré une autre performance léthargique, la victoire sur Norwich City au Tottenham Hotspur Stadium pourrait contribuer à lancer une nouvelle ère.

La longue route vers la gloire de Tottenham Hotspur

Trouver ce qui ne va pas à Tottenham Hotspur n’est pas une tâche facile. Mauricio Pochettino a fait passer le club des quatre premières places occasionnelles aux quatre premières places régulières. Une stratégie de jeunesse et de pression élevée a permis au club de terminer la saison 2017 invaincu à la fermeture de White Hart Lane. Les demi-finales allaient et venaient. Tottenham n’a tout simplement pas pu franchir la ligne. Une course improbable à la finale de la Ligue des champions 2019 en mai s’est terminée par une défaite après une performance terne contre un Liverpool bien en dessous de la normale.

La longue route vers la gloire de Tottenham est proche, mais commence maintenant à se diriger vers la distance. Jose Mourinho est l’homme qui doit changer cela.

Le temps de Jose Mourinho est-il passé?

25 trophées. Certains moins prestigieux que d’autres mais 25 trophées. C’est le fait de ce que fait Jose Mourinho. Il remporte des trophées.

Tottenham Hotspur a décidé d’appeler le temps sur le temps de Pochettino à la barre et a annoncé «vainqueur» et éponyme «humble one» Mourinho comme l’homme pour injecter de l’énergie dans une équipe qui patauge.

Des questions ont été soulevées quant à savoir si Jose Mourinho est toujours en phase avec le jeu moderne, Alistair Tweedale du Telegraph suggérant que Mourinho n’est pas le manager qu’il était autrefois;

“Ses triomphes sont devenus plus sporadiques dans ses derniers posts, le football à Manchester United était moins convaincant que partout ailleurs où il est allé tandis que partout, sans exception, les choses sont finalement devenues toxiques.”

Le long chemin vers la gloire de Tottenham Hotspur – Jose Mourinho peut le ramener

Les médias ont souvent cherché à interroger Jose Mourinho chaque fois qu’ils le pouvaient. Les histoires dans les médias britanniques sur les troubles pourraient bien être vraies. Ils sont également tout aussi susceptibles de créer des problèmes; tente d’obtenir le vieux Mourinho pour fournir les extraits sonores qui vendent des journaux.

Pour Tottenham Hotspur, l’embauche de l’ancien manager de Chelsea a toujours été un risque. Son style de jeu n’est pas toujours ce que les fans des Spurs voudraient regarder. Les matchs récents l’ont prouvé avec des performances médiocres contre Watford et Southampton et dans la FA Cup à Middlesbrough. Contre Norwich en Premier League le 22/01/2020, ce fut une autre montre difficile qui a enfin vu le premier but de Tottenham en 2020 et trois points vitaux.

La tactique de Mourinho peut être remise en question. Pourtant, avec des blessures à Moussa Sissoko, Harry Kane et Tanguy N’Dombele qui ne sont pas complètement aptes à jouer 90 minutes, le manager a du pain sur la planche. Il s’est retrouvé avec une équipe devenue apathique et des joueurs comme Christian Eriksen qui ne veulent tout simplement plus jouer pour le club. Même Jose Mourinho ne peut pas changer soudainement ces attitudes.

Jose Mourinho ne s’éloigne pas des défis. S’il est renvoyé, il est renvoyé de son travail.

La longue route vers la gloire de Tottenham Hotspur se poursuit. La gloire s’est parfois sentie proche, mais maintenant elle semble une fois de plus un espoir lointain.

Offrir le succès que ce grand club et ses fans passionnés désirent peut s’avérer être le plus grand défi de la carrière managériale de Jose Mourinho.

