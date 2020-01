La Maddalonese reprend la marche des séries éliminatoires avec San Martino. Cependant, des notes douloureuses de l’infirmerie

MADDALONI (CE). la Maddalonese respecte les cotes et affirme le facteur de champ même avec le feu arrière Real San Martino Valle Caudina, en mettant trois points dans la ferme et en consolidant la deuxième place avec une petite extension sur Puglianello, Montesarchio et Villa Literno.

VICTOIRE MÉRITÉE MAIS …

Un succès qui permet au groupe de se préparer avec sérénité et détermination pour le prochain triptyque de courses qui représentera le premier virage décisif de la saison. Après Casalnuovo, Acerrana et Aquile Rosanero, il sera possible de retrouver un premier équilibre important. Le défi avec les caudini, qui sont arrivés à Maddaloni dans une formation réarrangée et avec de nombreux joueurs “under”, ne sont jamais en jeu. Résultat final très menteur étant donné les au moins quatre ballons de but très clairs créés par Maddalonese. Monsieur Portone apporte une petite révolution aux onze initiaux en se déployant dès la première minute Desiato, Ferraro et Diana qui remboursera entièrement la confiance de l’entraîneur.

… DEUX NOTES DÉCONNECTÉES

La seule note discordante de la journée a été les blessures assez graves qui sont arrivées à Della Ventura et De Domenico. Le milieu de terrain part après seulement treize minutes pour une contracture, la situation de De Domenico, qui tenait Cappuccini en haleine après un mauvais crash post-tête, est bien plus grave. Pour le under, protagoniste jusqu’à ce moment d’une course de grande envergure, on craint une grave blessure au genou: le joueur a quitté le terrain en larmes à quinze minutes de la fin. Pour mémoire, Maddalonese prolonge sa séquence sans défaite à domicile à 910 minutes et bat l’impalpable Real San Martino avec le résultat anglais classique.

UNE-DEUX GRENADE

Après sept minutes, le détachement impérieux de verdicchio finit juste dehors. A 9 ‘De Domenico récupère une balle désespérée au fond et passe dans la zone où il trouve la couronne du vainqueur Un désiré. Cela ressemble au début d’un monologue mais le résultat restera cloué sur le 1-0 pendant encore 75 minutes. A 18 ‘la progression de Di Pietro est prodigieux mais, le tir de près est dévié pour un corner avec une intervention étonnante de monde. A 38 ‘le même scénario: Di Pietro de vingt mètres, sur punition, la place à l’intersection mais, le gardien de but en visite vole dans le “sept”. Dans la seconde moitié, le phrasé de la grenade qui peine à être vu dans la zone adverse baisse un peu, même s’il y a deux autres occasions sensationnelles. A 60 ‘il essaie Diane du bord avec le ballon qui touche le poteau, tandis qu’à la 76e minute la belle combinaison Liccardi-Di Pietro, amène l’attaquant à une conclusion à la volée qui ressort de quelques millimètres. Maddalonese ressent le besoin de faire baisser les crédits de clôture et le filet de sécurité arrive à la 84e minute. Action ivre de Errico à droite, passage parfait pour Liccardi qui vérifie et met en sac. Avec une formation et une forme inédites trois points arrivent dans la grenade house. Plus qu’une victoire, un médicament pour retrouver santé et optimisme.

Auteur:

Vincenzo Lombardi