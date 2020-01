La Maddalonese trouve les trois points plus loin, trois d’un genre à Casalnuovo. Barletta de 10

SANT’ANASTASIA (NA). la Maddalonese revient pour gagner et dissipe un tabou qui a duré trois mois et qui devenait une petite obsession. Il commence là où il s’était arrêté. En octobre dernier, un blitz loin de chez soi avec un Giovanni Barletta et dans le tour 0-3 coupé à casalnuovo dans le magnifique stade “De Cicco” de Sant’Anastasia, il y a encore le double marquage du capitaine qui grimpe à dix buts saisonniers.

LE CAPITAINE GRENADE LE DÉBLOQUE

Un succès non décontracté celui de Maddalonese, arrivé avec l’attitude autoritaire de la grande équipe et avec une performance de groupe vraiment à encadrer. Avec les nombreux “gros” absents, monsieur portes révolutionne les onze initiaux et prend le terrain avec une nouvelle formation. Un désiré encore partie propriétaire et dès la première minute, il est jusqu’à la terrible sous Errico et Foresta qui portent leurs fruits avec une performance de tête élevée. Casalnuovo, pour sa part, prend beaucoup de bonne volonté et dispute une première mi-temps à égalité avec la grenade. Le manque d’incisivité sous la porte sera finalement déterminant. Les hôtes ont également commencé avec le handicap: après un quart d’heure, ils doivent quitter le terrain, à cause du ressentiment musculaire, un excellent élément tel que De Gennaro. Première quarantaine du match avec les deux équipes qui s’annulent souvent même avec des méthodes fortes. Dans le Maddalonese le retour de ndiaye (performance à tous les niveaux) et avec Di Pietro qui met les adversaires en difficulté avec sa vitesse. A la minute 43 ‘c’est l’attaquant qui est arrêté au bord de la zone et Barletta trouver l’occasion de montrer la spécialité de la maison. Joyau de punition sur le deuxième poteau que le gardien ne peut que regarder. Dans la reprise de la première partie du jeu, Ndiaye sert un ballon de but sur une plaque d’argent Errico qui tire haut avec un coup sûr.

BIS BARLETTA, PIETRO LE FERME

Dans la seconde moitié, préparez-vous, et c’est déjà une fête à la grenade. forêt semez la panique sur le groupe, servez Barletta celle de première intention éclate à insérer dans les sept. A 50 ‘Casalnuovo est vu avec un jeu ivre de Mugione ce qui oblige Cerreto à être rejeté dans le coin. À 71 ‘, jeu pratiquement fermé: balle récupérée au milieu de terrain, touche magique de première intention de Liccardi qui jette Di Pietro solo qui scelle froidement le tic-tac-toe. À 80 ans, la belle action de Casalnuovo avec la croix pour embrasser Mignona pour Di Costanzo qui sort de la tête mais, la conclusion se termine à bout de souffle. À 1989, il essaie fontaine des appels longue distance Cerreto lors de la dernière plongée de la course. Maddalonese trouve trois points, un bon match et un mini-stretch sur la deuxième place. La meilleure façon de commencer une partie de la saison qui pourrait être cruciale.

LE CLASSEMENT

Auteur:

Vincenzo Lombardi