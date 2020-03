“La majorité ne sait pas pour quoi ils votent et je suis inclus” »Pressfootball

Lundi 02 mars 2020

L’ingénieur a fait référence à l’épidémie sociale au Chili et a critiqué la classe politique pour ne pas être prêt à gérer le pays. De plus, Manuel Pellegrini a de nouveau évoqué son désir de diriger l’équipe nationale dans un avenir proche.

Après son limogeage de West Ham le 28 décembre, Manuel Pellegrini est en vacances au Chili en attendant de trouver les offres d’un club qui capte son attention. Cependant, l’Ingénieur a cette fois laissé le football de côté et a évoqué l’épidémie sociale dans le pays et la façon dont il voit le vote pour le plébiscite constitutionnel le 26 avril de cette année.

«95% des gens ne savent pas pour quoi ils votent et je suis inclus. Je ne sais pas comment cela peut améliorer ou aggraver une nouvelle Constitution. Avant de voter, je comprendrai ce qui change vraiment. Le vote doit avoir une base et voir s’il résout les choses ou non », a déclaré Pellegrini dans une interview au magazine Capital.

En ce sens, l’ancien entraîneur du Real Madrid a appelé la classe politique et a remis en question la capacité de lire les besoins des gens, notant qu’il ne savait pas s’ils étaient prêts à diriger le pays.

«La vérité est que je ne sais pas si les politiciens au Chili sont prêts à prendre un pays, en termes de carrière qu’ils ont faite, de votes qu’ils ont ou de préparation personnelle. Je ne le dis pas pour tout le monde mais j’ai l’impression que la grande majorité n’est pas prête », a-t-il déclaré.

Enfin, Pellegrini a de nouveau évoqué la possibilité de diriger l’équipe chilienne après avoir conclu sa tournée en tant qu’entraîneur de club. «Quand la course me rebondit, c’est-à-dire quand je ne trouve pas de club que je veux diriger, je reviens au Chili. Je veux livrer toute mon expérience au football chilien à travers l’équipe nationale mais ce n’est pas encore le moment », a-t-il conclu.