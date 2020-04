La malédiction de Dani Alves: les problèmes de l’arrière droit de Barcelone

En 2015/16, Dani Alves faisait en moyenne 3 dribbles, 4 centres, 9,1 passes dans le dernier tiers et 4,8 balles dans la surface p90. Même dans ses dernières années au club, Alves est resté un tour de force créatif, se liant à Messi et Neymar presque télépathiquement. Et, contrairement à la croyance populaire, Alves n’était pas minable sur la défensive non plus et réussissait en moyenne 9,25 duels défensifs réussis, 8,46 récupérations de balle dans la moitié de terrain adverse, 5,3 interceptions et 1,1 plaqué avec succès p90. Parlez d’une performance «tous azimuts». À 32 ans, Alves affichait des chiffres extraordinaires, lui aussi dans la position la plus exigeante du jeu moderne. Cependant, comme on le soupçonnait à l’époque, les chaussures du Brésilien se sont révélées trop grandes pour être remplies. Ni Sergi Roberto (le bricoleur du Barça) ni Nelson Semedo n’ont été en mesure de cimenter la fente arrière droite, en raison de leurs performances tièdes tout au long.

Il convient de rappeler la toile de fond du départ d’Alves. Il avait qualifié la commission de “fausse et ingrate” et avait dit que “les gens de Barcelone ne savent pas comment traiter les footballeurs”. Ce fut un divorce amer avec un conseil d’administration incompétent. Il est donc quelque peu poétique que le Barça n’ait pas pu le remplacer depuis. Karma, si vous voulez. Semedo et Roberto se sont montrés parfois prometteurs, mais ni l’un ni l’autre n’ont pu reproduire les prouesses et la cohérence globales d’Alves. Et, peut-être, cela est compréhensible à un certain niveau. Dani Alves est un joueur unique dans une génération; il ne peut pas être remplacé. Cependant, il est toujours inquiétant de constater que quatre ans après son départ, le Barça dépend encore fortement d’un latéral de fortune pour effectuer un changement.

C’est particulièrement étrange car en 16/17 et 17/18 aussi, il semblait que Roberto allait être le partant incontesté. Dans sa première saison dans la nouvelle position, Sergi était en moyenne de 2,5 dribbles, 2,3 croix et 1,4 chances créées p90, aux côtés de 4 interceptions et 6,5 duels défensifs réussis. Il semblait que Roberto allait construire sur une plate-forme stellaire. Mais cela ne s’est jamais produit. En fait, ses chiffres ont progressivement diminué à leur plus bas niveau aujourd’hui. La trajectoire de Semedo a été tout aussi décevante. Il n’a jamais vraiment atteint les sommets de ses jours à Benfica et a souvent eu du mal à enchaîner une série de performances solides. Souvent, les deux ressemblent à des pois dans une gousse.

Cette saison en est un exemple. Lors de la pré-saison, Valverde a clairement indiqué que Sergi allait être ramené au milieu de terrain, Semedo et Wagué se disputant la place d’arrière droit. Et pendant un moment, il semblait que ce serait le cas; Valverde a commencé avec Semedo à droite pendant sept jours de match consécutifs, avec Roberto remplaçant au milieu de terrain. Et, même s’il n’était pas particulièrement excellent, Semedo était toujours un naturel dans le rôle et offrait un niveau d’athlétisme que Sergi n’avait pas. Cependant, lors du match contre Getafe, Valverde a choisi de désigner Semedo sur le banc et a commencé Roberto à la place. Voilà pour les promesses, hein. Après cela, l’enfer s’est déchaîné. Semedo a souvent commencé comme arrière gauche, aux dépens de Junior (un joueur qui a été acheté spécifiquement pour offrir une couverture à Alba), et Moussa Wagué a été complètement écarté. Le Barça a de nouveau été pris dans le cercle vicieux de Semedo-Roberto.

Pour comprendre la nature décevante de leurs performances, nous devons comparer Semedo et Roberto à certains de leurs collègues. La différence est flagrante. Semedo et Roberto ne gèrent que 1,3 chance créée p90 combinés, ce qui représente moins de la moitié de ce que Trent Alexander-Arnold gère seul. Et même en laissant de côté les croix (dont le volume peut dépendre du style d’une équipe), il est clair que la paire ne peut pas le pirater parmi l’élite européenne. Même Emerson, qui est prêté par le Barça au Betis, fait mieux que les deux, avec huit réalisations de buts.

Cependant, depuis la nomination de Setién, Semedo est devenu l’arrière droit de départ (surtout après le passage au 4-3-3). Pendant ce temps, il a fait un virage bien amélioré, en particulier dans la moitié de terrain adverse. Les matchs contre Levante et Sociedad en sont de bons exemples. Que cette amélioration justifie une position de départ le 20/21 est sujet à débat. Setién a également poussé Roberto en milieu de terrain / attaque après l’avoir initialement joué comme défenseur central. Toujours le bricoleur.

Il est décevant qu’aucun d’entre eux n’ait pu se lever et se défendre. Les transitions sont souvent le moment idéal pour se faire un nom. Alors que la priorité du Barça pour l’été devrait sans aucun doute être un arrière gauche, ils devraient également jeter un œil à l’autre flanc. Mettre fin au prêt d’Emerson plus tôt (avec des frais si nécessaire) serait un bon début. Le retour d’un arrière droit brésilien est de bon augure pour l’équipe (et non, pas Douglas).

Jusque-là, l’ombre d’Alves se profile.

Une note: je suis désolé de ne pas avoir clarifié cela dans l’article précédent (Messi), mais toutes les données utilisées dans ces articles sont obtenues à partir de Wyscout, à l’exception des passes de clé (à partir de Understanding).