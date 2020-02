La malédiction des blessures pour Dembelé: nouvelle blessure à Barcelone | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Le Français a fait état d’inconfort ce lundi, lors des entraînements du FC Barcelone.

3 février 2020 à 13 h 27

Ousmane Dembelé ne voit toujours pas la lumière au FC Barcelone. Les blessures le marginalisent quand il semble qu’il va enfin émerger et maintenant elles semblent être en colère contre lui.

Ce lundi, le Français est revenu à l’entraînement après deux mois de blessure, en fait il s’était intégré au travail il y a quelques jours, mais encore une fois il a fait son rapport.

Selon le journal Marca de Madrid, il s’est retrouvé avec une gêne musculaire et a dû quitter le tribunal avant la fin de la journée.

Avant l’alarme, le FC Barcelone a publié un communiqué médical officiel: «Lors de l’entraînement ce lundi, Dembélé a remarqué une gêne au niveau de la cuisse droite suite à une fatigue musculaire. Le joueur continuera son travail de récupération. »

Les premiers calculs parlent de deux semaines supplémentaires en marge et d’un temps indéterminé pour reprendre l’entraînement avec le groupe.

Le garçon de 22 ans, qui n’a pu jouer que 9 matchs dans la saison et a marqué un peu, donne toujours des avantages et en marge, maintenant que des jetons sont nécessaires dans l’attaque. La mauvaise nouvelle pour lui est qu’Ansu Fati n’attend personne et qu’il a déjà la bénédiction de Messi, tout comme lui. Son corps ne semble pas aider mais attention, qu’au FC Barcelone, la patience n’est pas éternelle.

