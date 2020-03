La manière originale de Leganés d’annoncer un match à huis clos

El Leganés a encore surpris avec son affiche publicitaire. Au milieu de toutes les spéculations sur le coronavirus et après qu’il sera annoncé que tous les matches de la Santander League 2019/2020 se joueront à huis clos, Leganés est redevenu original dans son annonce du match le week-end prochain entre Leganés et Valladolid. Deux équipes qui jouent beaucoup, car les trois points en jeu sont pour le moment très précieux pour les deux. Certains quittent la zone de largage et d’autres se retrouvent dans une situation plus calme.

03/11/2020

Agir à 13:49

CET

Ramon Fuentes

Voici l’affiche de Leganés annonçant que, étant un match à huis clos, Il n’y a “rien à annoncer” et il ajoute que “sans passe-temps, ce n’est pas du football”. D’un autre côté, ils ont accroché un hastag avec la devise suivante: # OjosQueNoVenCorazónQueNoSiente.

L’affiche Leganés | LEGANES

D’un autre côté, Leganés a informé ses abonnés que “le club disposant de bonus pour la prochaine saison en termes de fréquentation, cette réunion comptera pour tous les abonnés comme s’ils y avaient assisté, “et que” le paiement des billets achetés en ligne se fera dans les prochains jours. Le remboursement du montant des billets achetés physiquement sera effectué dans le magasin du Stade municipal de Butarque à partir du lundi 16 et pour les 30 jours suivants du lundi au vendredi à partir de 10h00. à 14 h 00 et à partir de 17h00 à 20 heures “