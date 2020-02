La meilleure défense de la Ligue 1 devrait voir la promotion de Sunderland

OXFORD, ANGLETERRE – 15 FÉVRIER: Jordan Willis de Sunderland (R) célèbre avec Tom Flanagan après avoir ouvert le score lors du Sky Bet League One match entre Oxford United et Sunderland au stade Kassam le 15 février 2020 à Oxford, en Angleterre. (Photo par Ian Horrocks / Sunderland AFC via .)

Sunderland est de retour dans la course à la promotion automatique de League One. La victoire de samedi à Oxford United a amené les Black Cats à trois points de la première place. Une seule défaite en 13 matchs et sept feuilles blanches au cours des huit derniers matchs ont vu l’équipe de Phil Parkinson passer du milieu de table au bord d’une place de promotion automatique. C’est une forme comme celle-ci qui fera la promotion de Sunderland.

La meilleure défense de la Ligue 1 devrait obtenir une promotion Sunderland

Tactics Switch a Masterstroke

Cette année civile a vu Sunderland passer d’un toucher doux pour les grévistes de l’opposition à presque imprenable. Le passage à trois défenseurs centraux et deux ailiers a fait toute la différence pour la campagne des Black Cats. L’obscurité avant Noël, au milieu de la table, semblait le meilleur scénario. Maintenant, la promotion est une réelle possibilité.

Meilleure défense de la ligue

Phil Parkinson a rendu son équipe de Sunderland extrêmement difficile à battre. Après avoir obtenu leur septième feuille blanche en huit matchs contre Oxford, les Black Cats ont désormais le titre de meilleure défense de la League One. Seulement 26 buts ont été encaissés cette saison. Vingt-deux d’entre eux ont été concédés avant la nouvelle année.

Défendre en équipe

Les cinq derniers joueurs de Sunderland et le gardien de but Jon McLaughlin doivent s’attribuer une grande partie du mérite de la revalorisation de la forme et des résultats. Cependant, ajoutez également Phil Parkinson, son équipe et le reste des joueurs sur le terrain. Sunderland attaque désormais non seulement en équipe – le défenseur central Jordan Willis peut souvent être vu en train de marcher sur l’aile droite – mais il défend également en équipe.

L’attaquant Charlie Wyke, bien qu’il ne soit pas prolifique, ne peut pas être blâmé pour son rythme de travail, fermant et pressant les défenseurs de l’opposition. Chaque milieu de terrain a également un travail à faire pour aider sa défense. Sunderland plus tôt cette saison avait l’air d’une équipe d’individus. Maintenant, ils ressemblent à une vraie équipe.

Force en profondeur

Phil Parkinson a conservé, dans la mesure du possible, un alignement cohérent. Ses trois défenseurs centraux préférés étaient Willis, Bailey Wright et Joel Lynch. Cependant, Lynch a été blessé contre Portsmouth et est venu l’international d’Irlande du Nord Tom Flanagan. Trois victoires et trois feuilles blanches ont suivi. Alim Ozturk n’a pas eu de chance d’être abandonné en faveur de la nouvelle signature de Wright, mais avec l’Australien maintenant blessé, Ozturk devrait retrouver la place qu’il pense qu’il n’aurait jamais dû perdre.

À l’arrière, le favori des fans Luke O’Nien et le gars local Denver Hume se sont fait une place. En cas de blessure ou de suspension, Connor McLaughlin et l’international gallois Declan John attendent leur chance.

Jordan Willis en forme récente

Le défenseur Willis, qui a connu une forme exceptionnelle ces derniers temps, pense que la forme récente est un mérite pour tout le monde. Il a déclaré au Sunderland Echo: «Peu importe qui joue, nous savons comment jouent les uns les autres et nous avons tissé de bons liens les uns avec les autres. Vous obtenez toujours le même résultat de notre part, peu importe qui joue.

«Nous sommes vraiment organisés par possession maintenant, tout le monde connaît son rôle. Limiter les équipes à un minimum de chances est essentiel et nous y parvenons.

“Je pense que c’est juste la greffe [in training] puis juste la mentalité dans toute l’équipe.

«Tout le monde veut mettre son corps en jeu, même sur coups de pied arrêtés, vous voyez des attaquants et des milieux de terrain revenir et se jeter devant le ballon. C’est le mérite de tout le monde que nous avons cette mentalité. “

Treize matchs à venir et la forme actuelle devraient voir la promotion de Sunderland

C’est maintenant la fin des affaires de la saison – 13 matchs à disputer et chaque équipe, quelle que soit sa position dans la ligue, fera tout son possible pour gagner autant de points que possible.

Sunderland a pris forme au bon moment et a fait en sorte que les équipes qui les entourent prennent non seulement note, mais commencent à les craindre. Si les Black Cats peuvent conserver leur forme actuelle, ils feront sûrement un retour au Championnat. Deux matchs à domicile se succèdent rapidement. Qui parierait contre les hommes de Parkinson remportant les deux et pouvant être en tête du classement dans un peu plus d’une semaine? La confiance est élevée maintenant, mais si le haut du tableau était atteint, Sunderland pourrait être imparable.

Photo principale

Intégrer à partir de .