“La meilleure équipe a perdu”, déclare Mourinho après la victoire de Tottenham en FA Cup

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 10:44

Le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a admis que “la meilleure équipe avait perdu” alors que les Spurs progressaient vers le cinquième tour de la FA Cup avec une victoire sur Southampton.

Le club de Londres a perdu 2-1 avec un peu plus de dix minutes à jouer, mais les buts de Lucas Moura et Heung-Min Son dans les phases finales leur ont valu un succès de 3-2.

Cela est venu après que les Saints se soient battus d’un but vers le bas eux-mêmes, avec des frappes de Shane Long et Danny Ings annulant le premier but de Jack Stephens.

Les hommes de Ralph Hasenhuttl ont contrôlé le match pendant de longues périodes, terminant le match avec une part de possession de 57%, tout en créant plus de chances et plus de tirs cadrés.

Ils étaient cependant inutiles devant le but avec Ings, Sofiane Boufal et Jannik Vestergaard manquent de bonnes opportunités.

Et parler à BT Sport après le match, Mourinho n’a pas tardé à révéler qu’il sentait que la côte sud surpassait son côté dans la nuit.

«Je dois être honnête, je pense que la meilleure équipe a perdu. La meilleure équipe sur le terrain a perdu », a-t-il déclaré.

“Mais l’équipe avec plus de cœur, l’équipe avec les joueurs qui sont allés à leurs limites, l’équipe qui avait tant de difficultés même à construire une équipe, une équipe qui, sur le banc, les options n’étaient pas des options pour changer le jeu, même Dele [Alli].

«Dans des conditions si difficiles, je pense que mon équipe méritait de gagner. La meilleure équipe a perdu, mais mon équipe méritait de gagner. »

Southampton semblait en bonne position pour gagner avant les 15 dernières minutes, mais Éperons rallié tard pour assurer ce qui avait semblé une victoire improbable.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui avait fait pencher la balance en sa faveur, Mourinho a déclaré: «Je pense que dès le début, j’ai pu sentir immédiatement qu’en termes d’intensité, de condition et de fraîcheur, ils étaient beaucoup plus forts que nous.

«Nous avons essayé d’organiser une équipe avec les joueurs dont nous disposions. Nous avons commencé avec un dos trois avec les deux dos d’aile, [but] ils nous contrôlaient bien.

“Le moment où Dele entre dans le jeu, nous avons changé pour un quatre arrière, également avec Gedson à droite, c’est le moment où nous nous sommes améliorés”.

Alli a fourni l’assistance pour le but de Lucas Moura, tout en jouant la passe cruciale qui a mis Son en tête-à-tête avec le «gardien» avant qu’il ne soit fautif pour le penalty gagnant.

Tottenham accueillera désormais son homologue de Premier League Norwich dans le tour suivant.