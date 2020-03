La menace unique et terrifiante du football de l’intérieur …

«J’ai un grand respect pour tout ce que fait l’Atalanta, mais sans histoire internationale et grâce à une seule grande saison, ils ont eu un accès direct à la principale compétition de clubs européens. Est-ce vrai ou non? ”

Je pense aux Roms, qui ont contribué ces dernières années au maintien du classement italien. Ils ont eu une mauvaise saison et sont sortis, avec tous les dommages qui en découlent pour eux financièrement.

Nous devons protéger les investissements et les coûts. »

Par curiosité morbide, il vaudrait presque la peine d’accorder à Andrea Agnelli le pouvoir de repenser unilatéralement le paysage du football européen à partir de 2024-25. Ce serait un désastre, bien sûr. Ce serait un cauchemar destructeur d’âme qui mettrait fin au jeu et qui diviserait les générations futures en une base de moins de huit fans. Mais ce serait révélateur.

Que créerait-il exactement?

C’est une question extrêmement fascinante. Éliminer l’élite du football au sein de sa propre prison dorée aurait – très probablement – des conséquences dévastatrices pour les rangs civils du football. Étant donné que les répercussions commerciales et sportives seraient si graves et que les dommages sont si faciles à prévoir, quiconque est assez téméraire pour se diriger vers ce bord de la falaise est – par défaut – intrigant. Et leurs idées le sont encore plus.

À quel point la solution idéale d’Agnelli serait-elle effrontée? Dans quelle mesure le groupe de clubs en bénéficierait-il et comment fonctionnerait le mécanisme irréprochable et invincible pour les récompenser?

Et comment les gens réagiraient-ils?

Peut-être le seul réconfort dans ce scénario, qui semble de plus en plus inévitable, est qu’il pourrait échouer. Il y a du réconfort à espérer que le public le rejettera et que les architectes du programme devront vivre leurs jours dans la honte, sachant qu’ils ont ruiné le sport le plus populaire du monde et l’ont transformé en une longue vague mexicaine molle.

Cela deviendrait une pré-saison sans fin. La Juventus joue à Manchester United dix fois par an. Devant des fans mangeant du pop-corn et des sushis. Et en écoutant les Black Eyed Peas.

Et Pitbull.

Il y aurait une certaine satisfaction à regarder la disparition d’un spectacle aussi grotesque. Un peu, mais pas beaucoup. Peut-être autant qu’il y en aurait à regarder un voleur voler votre voiture, mais ensuite l’écraser et mourir.

En fin de compte, quelque chose de trop horrible pour être une victoire.

Agnelli siège au conseil d’administration de l’European Club Association (anciennement le G14) depuis 2012. En huit ans, il est devenu le président de l’organisation, mais aussi son identité singulière. À tel point que chaque fois que l’avenir de la Ligue des champions est discuté et que les forces conspirant contre son format actuel sont mentionnées, il est la voix de ces menaces.

Agnelli est aussi le visage de ce mouvement. Caractères génériques historiques. C’est lui. Équipes avec des antécédents défavorables entrant dans les tours de qualification. Lui aussi. Plus de matchs entre les clubs les plus célèbres avec les plus grandes bases de fans. Agnelli à nouveau.

“C’est scandaleux. C’est de l’élitisme!”

La semaine dernière, Oliver Kay a écrit une lettre ouverte lui sur le site Web de l’Athletic. C’est une très bonne pièce et sa prémisse centrale est tout à fait valable: le conflit entre qui Agnelli semble être et ce qu’il essaie de réaliser.

Son affection pour son club et pour le sport est authentique. À cet égard, il ne correspond pas vraiment au profil du vautour contemporain – le type de cadre moderne qui montre à la fois un mépris pour le sport et une détermination effrontée d’en extraire le capital commercial ou politique. Ce n’est pas vraiment dans son ADN.

Ce qui ne doit pas être malhonnête. John Elkann est désormais président de Fiat Chrysler et directeur général d’Exor, la holding qui détient près de 70% de la Juventus. Elkann n’est pas seulement le petit-fils de Gianni Agnelli, mais aussi le cousin d’Andrea et le frère de Lapo Elkann, qui est l’un des plus excentrique membres de la famille.

La marque Jeep de Fiat est toujours le sponsor de maillot de la Juventus et le club a toujours dépendu de la puissance financière de la dynastie des affaires Agnelli. Donc, sans aucun doute, il y a ici des objectifs qui dépassent l’ambition sportive. Il y a des tentacules à ne pas ignorer. Mais dans ce cas, l’accent est mis sur la personne. Plus précisément, le contraste entre Andrea Agnelli et ses pairs ECA.

Ce sont des personnages largement dessinés par des clichés et colorés dans nos esprits par ce qu’ils représentent. Nasser Al-Khelaifi en est membre, par exemple. Le président de Qatari Sports Investments et le président du Paris Saint-Germain. Compte tenu de ce que sont les QSI et des objectifs que le PSG continue de servir, Al-Khelaifi n’est guère quelqu’un qui incarne l’esprit corinthien.

Ed Woodward non plus. Il aime probablement le football et aime le profil et l’attention qu’il lui apporte – pourquoi serait-il si réticent à se récuser des responsabilités sportives à Manchester United – mais il est un homme d’affaires. C’est quelqu’un qui a été formé pour voir le sport en monochrome financier, pour voir comment il peut être exploité, et une personne dont la relation avec le jeu n’a pas commencé avec 22 joueurs et un ballon.

Mais ce type de personnage et les parties qu’ils représentent sont des produits connus. Au sens sportif, ce sont des charlatans. Ils sont intelligents et brillants et connaissent un énorme succès, mais ils portent toujours leurs agendas comme des boucles de ceinture au Texas. Ils sont prévisibles, car ils considèrent le football comme un outil plutôt que comme un passe-temps et, d’une manière ou d’une autre, pour une raison ou une autre, ils semblent donc moins menaçants.

C’est peut-être parce qu’il est si facile de traiter tout ce qu’ils disent ou font comme un intérêt personnel. Quoi qu’il en soit, ce sont des ennemis évidents. En tant que tel, peu importe ce qu’ils réalisent ou combien d’argent ils gagnent, le jeu trouvera toujours un moyen de les traiter comme des étrangers. Des gens qui peuvent rassembler et détenir le pouvoir, mais qui ne peuvent jamais vraiment mener une réforme appropriée.

Mais Agnelli est plus dangereux pour exactement la raison opposée. Il a tous les pouvoirs d’un initié, jusqu’à la lignée. Il a grandi en idolâtrant Michel Platini, il reste sous l’emprise de l’histoire du football et il est le petit-fils d’un homme qui appelait Giovanni Trapattoni à 6 h 30 du matin pour parler des joueurs et des tactiques. En conséquence, que ce soit une Super League, un tournoi à la ronde décadent et perpétuel, ou des matchs organisés et télévisés depuis la lune, les idées d’Agnelli semblent venir avec beaucoup plus de crédibilité.

Vous pouvez imaginer comment il charme les gens avec son charisme et comment ces histoires de Gianni ravissent les dirigeants du jeu dans leurs salles de réunion.

Et ses idées ne sont pas bonnes. En eux se trouve la recette de la ruine du football. L’ECA a pour objectif une compétition européenne élargie et semi-fermée, dans laquelle les équipes sont continuellement récompensées pour ce qu’elles étaient plutôt que pour ce qu’elles sont. Ils veulent une planche Monopoly sans péril. Une ligne de crédit sans limite. Un jeu sans compétition?

Il est si difficile d’imaginer comment un fan – un vrai fan – pourrait jamais penser de la manière qu’il fait à un sport qu’il prétend aimer. Mais c’est précisément ce qui le rend si dangereux. Il n’est pas comme les autres, mais il pense comme eux et veut ce qu’ils convoitent. Cela rend sa menace pour le jeu unique. Et terrifiant.

