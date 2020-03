La mentalité gagnante de Bruno Fernandes ramènera la grandeur à Manchester United

Au cours de ses cinq premières semaines à Manchester United, Bruno Fernandes a déjà démontré une gamme éblouissante de compétences qui ont fait de lui un succès instantané auprès des fans et lui ont valu une nomination pour le titre de joueur de la Premier League du mois.

Mais sans doute, la personnalité et l’attitude de l’international portugais envers le football sont encore plus impressionnantes que ses talents de joueur de ballon et sont finalement ce qui pourrait faire de lui l’un des plus grands joueurs à avoir jamais honoré le Théâtre des rêves.

Le Times rapporte quelques exemples de Bruno l’homme.

Premièrement, le jour où le joueur de 25 ans a signé pour les Red Devils, le jour du troisième anniversaire de sa fille, Bruno a insisté pour qu’il commence à s’entraîner tout de suite.

“Il s’est tourné vers Ole Gunnar Solskjaer et a dit:” Puis-je m’entraîner maintenant? “”, Rapporte le journal. «Le reste de l’équipe n’était pas à Carrington, mais Fernandes a insisté pour s’entraîner. Il voulait faire bonne impression et sentait qu’il avait besoin de quelques heures d’entraînement pour être à pleine vitesse pour ses débuts contre Wolverhampton Wanderers, alors il est parti avec l’un des entraîneurs de fitness de United sur l’herbe. »

Comparez cela au jour où Romelu Lukaku a signé pour Manchester United et a été arrêté pour avoir fait la fête trop bruyamment dans son manoir de Beverly Hills.

Le rapport décrit également comment, comme Scott McTominay, Fernandes refuse de faire des interviews la veille ou le lendemain d’un match “car il ne veut pas interrompre sa préparation ou sa récupération”.

Fernandes, «poli mais franc», n’a pas hésité dès le départ à s’exprimer aussi bien à l’entraînement que sur le terrain. Il a été vu en train de dire à ses coéquipiers où il pensait qu’ils devraient faire leur course et selon un membre du personnel “S’il pense que quelque chose ne va pas, il vous le dira.”

Le manager Ole Gunnar Solskjaer cette semaine a décrit Fernandes comme «un gagnant», et cela était évident après le tirage de dimanche dernier à Everton. Le milieu de terrain aurait dit à ses coéquipiers qu’ils devraient être «fous» qu’ils n’avaient pas gagné le match.

Ce sont des traits comme ceux-ci qui ont fait de Bruno une figure si importante au Sporting Lisbon. Selon le spécialiste du RTP, António Tadeia, «Bruno a continué à protester contre chaque décision d’arbitrage et a corrigé bon nombre de ses collègues… Il voulait être un exemple et les gens l’ont accepté de sa part. [Former manager] Jorge Jesus a dit qu’il devait dire à Bruno de venir s’entraîner parce qu’il ne faisait que continuer. »

Ce genre de mentalité gagnante et ces qualités de leadership sont exactement ce qui manquait à Old Trafford ces dernières années. À son arrivée, Fernandes a déclaré: “Je peux promettre aux fans que je donnerai tout pour le badge afin de nous apporter plus de succès et de trophées”. Ce sont des mots que nous avons entendus de nombreux joueurs auparavant, mais vous sentez qu’à Fernandes, nous avons enfin un joueur qui signifie chacun d’eux.

Une injection d’une telle détermination ardente à réussir à tout prix peut se propager dans le club plus rapidement qu’un virus asiatique et pourrait être la clé pour ramener la grandeur à Manchester United plus tôt que quiconque ne l’avait cru possible.

