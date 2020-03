La mère de Ronaldinho, la principale préoccupation en prison

Ronaldinho est toujours dans une prison d’Asunción, après avoir été arrêté samedi dernier pour avoir commis un crime présumé de falsification de passeports avec son frère Roberto de Assis, où il n’a qu’une préoccupation, comme le rapporte l’ancien joueur Carlos Alberto Gamarra qui lui a rendu visite. dans les dernières heures: «Ronaldinho m’a dit:« Je viens d’en bas, je connais la souffrance, la seule chose qui m’inquiète, c’est ma mère. Je suis un homme et je dois supporter tout ce qui vient »& rdquor;, a avoué qu’il était l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et de l’Inter de Milaán, entre autres, ainsi que l’ancien capitaine de l’équipe nationale du Paraguay.

03/11/2020

À 19:44

CET

sport.es

Gamarra était intéressé par la situation de Ronaldinho à l’intérieur de la prison et lui a apporté son soutien dans cette situation compliquée que traverse l’ancien international de canarinha international, enfermé en détention provisoire. “Il va bien, il donne des autographes à tous les détenus. J’étais dans une pièce à discuter avec lui. C’était une journée de visite et il y avait beaucoup de monde”, a ajouté Gamarra.

Ronaldinho, avant d’entrer en prison | EFE

Juge Osmar Legal a confirmé aux médias paraguayens qu’après l’audience de révision du cas de Ronaldinho et de son frère, Roberto de Assis, le juge a décidé de les maintenir en détention provisoire, rejetant la proposition de leur défense d’offrir un bien évalué à huit millions de dollars en caution.

Ronaldinho a toujours montré une sensibilité particulière avec sa mère.

Apparemment bon

Blas Vera, responsable du Groupe spécialisé, a raconté en détail son séjour au dialogue avec Radio Ñanduti. “C’est relativement bon, ou du moins c’est à quoi ça ressemble & rdquor;il comptait.

Le commissaire a expliqué que “c’est dans un endroit où environ 25 stagiaires Et pendant la majeure partie de la journée, vous conduisez dans votre chambre & rdquor ;. De plus, il a expliqué qu’au début il était plus calme, mais que le revers judiciaire qu’il a reçu l’a frappé émotionnellement.