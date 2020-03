La merveille de Vous ne marcherez jamais seul et le paradoxe absurde d’Anfield sold out

Vous ne marcherez jamais seul avant que le coup d’envoi ne soit une caresse pour l’âme. Mais quand la raison l’emporte sur l’instinct, alors combien vaut la vie humaine? De Madrid, trois mille Colchoneros, de la ville la plus touchée par l’épidémie de coronavirus dans toute l’Espagne. Dans les tribunes, tout était complet, rien que les distances, rien que la sécurité. L’Angleterre trottine vers l’avant alors que le monde coule, tandis que les hôpitaux s’effondrent, tandis que là-bas, en Premier League, Arsenal-Manchester City est reporté précisément en raison de COVID19. Une scène épuisée et palpitante, chanteuse. Une étreinte lointaine dans le cœur de ceux qui regardent loin, une abomination si nous pensons à ce que les gouvernements devraient faire. Préserver la santé des citoyens. Et si l’OMS, qui est l’Organisation mondiale de la santé, a déclaré que le coronavirus est une pandémie, ou un virus contagieux qui traverse rapidement toutes les frontières, il est paradoxal de voir une étape complète. Il est absurde que l’UEFA n’ait pas encore pris position, pris de décision. Il n’a pas pris le virus de front, au lieu de se cacher derrière un riche bouclier de chicanes et de références, tout arrêter. Partout. Pas de championnats, pas de compétitions internationales, l’Europe a repoussé. Au lieu de cela, Anfield était une merveille d’amour la nuit dernière, pour ses rouges pulsants, mille décibels rouges. Mais à quel prix?