La merveilleuse initiative de Bologne contre le coronavirus

Les Italiens Andrea Poli, Riccardo Orsolini et Marco Di Vaio et les Brésiliens Angelo Da Costa, membres de Bologne, ont appelé mercredi les fans du club vivant seuls pour leur montrer leur proximité en cette période d’urgence due au coronavirus.

25/03/2020

Act.26 / 26/2020 à 00:05

CET

sport.es

“Andrea Poli, Angelo Da Costa, Riccardo Orsolini et Marco Di Vaio Ils ont appelé certains de nos fans qui vivent seuls. Une petite surprise de se rapprocher en cette période difficile “, lit le communiqué publié par Bologne, qui joint une vidéo des appels.

Après plus de deux semaines sans football en raison de la pandémie de coronavirus, les fans abonnés au stade Renato Dall’Ara ont été surpris par l’appel de certaines de leurs idoles, avec qui ils ont discuté quelques minutes pour dire comment ils vont.

Bologne a choisi certains des dirigeants de l’équipe, tels que Orsolini y Poly, et le responsable du recrutement des talents, Say Vaio, un ancien joueur de Valence qui a joué 148 matchs et a marqué 66 buts en Serie A avec le maillot de l’équipe bolognaise.

L’Italie a enregistré jusqu’à présent plus de 6 800 décès et plus de 69 000 personnes infectées En raison du coronavirus et le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les entreprises, à l’exception des pharmacies et des supermarchés, afin de contenir l’urgence.