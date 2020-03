La métamorphose de Justin Kluivert

L’attaquant néerlandais Justin Kluivert a analysé sa performance depuis le début de la saison et a souligné que depuis l’arrivée du Portugais Paulo Fonseca au banc des Roms il a dû s’adapter à une nouvelle démarcation.

S’exprimant sur la version néerlandaise de ‘Fox Sports’ via Instagram, le joueur néerlandais a expliqué qu’avec Fonseca “je joue dans une position légèrement différente de la précédente, j’ai presque 10 ans et maintenant je commence à mieux comprendre ce que entraîneur. J’aime le nouveau style de jeu. Je profite”.

Kluivert a rappelé qu’avec l’Ajax, il a agi de façon extrême et a dû parcourir tout le groupe, donc Il devait souvent faire face à des situations individuelles. Avec Fonseca, cependant, il doit s’adapter à ce qu’il demande sans ballon.

Concernant ses buts avec l’équipe néerlandaise, Kluivert a avancé que “J’ai toujours dit que mon objectif était de jouer pour les Pays-Bas, donc je dois faire de mon mieux et me montrer à chaque match. Tout le monde doit le faire. Il y a peu de places et je dois me battre pour cela” . Dans tous les jeux, je dois jouer, marquer et aider. Il vaut mieux pour moi que la Coupe d’Euro soit reportée. J’aurai fait plus de progrès l’année prochaine. J’étais prêt à jouer cette année, mais maintenant il y a des choses plus importantes. “