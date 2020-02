La misère du coaching de Hertha Berlin continue: Klinsmann absent, Kovac indisponible

Dans l’un des mouvements les plus surprenants de la saison, l’entraîneur du Hertha Berlin et ancien manager du Bayern Munich, Jürgen Klinsmann, a annoncé qu’il quittait son poste de manager seulement 76 jours après avoir accepté de prendre le poste. Il est allé 3-3-4 dans ses 10 matchs en charge.

Die Alte Dame, l’un des deux grands noms du football dans la capitale allemande, est désormais dirigé par quatre managers depuis janvier 2019. Après que Pál Dárdai a démissionné pour occuper un poste d’entraîneur des jeunes au sein du club, Hertha a engagé le croate Ante Čović.

Sous Čović, Hertha a sous-performé. Le club a accueilli de jeunes talents impressionnants au cours de l’été, y compris le milieu de terrain Dodi Lukebakio, mais ils n’ont pas pu trouver un moyen de travailler ensemble et de produire des résultats. Malgré un surprenant match nul 2-2 avec le Bayern pour débuter la saison, le club a atteint un point bas fin octobre alors qu’il tombait à portée de la zone des éliminatoires de relégation. Le conseil a décidé de licencier Čović fin novembre.

En entra une légende allemande de l’entraînement à Klinsmann.

Photo par PressFocus / MB Media / .

Après avoir été licencié par la Fédération américaine de football au milieu de la qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018, Klinsmann était dans le purgatoire des entraîneurs. Aux États-Unis, personne ne le voulait et, après avoir consacré des années de sa vie en Amérique, Klinsmann a trouvé ses options limitées.

Désireux de reprendre l’entraînement, Klinsmann a brusquement accepté un poste chez Hertha en tant que membre du conseil d’administration et manager à la suite du limogeage de Čović.

Ses deux premiers matches ont eu lieu contre Dortmund et Francfort, perdant le premier et tirant le deuxième respectivement. Mais après cela est venu une victoire sur les meilleures équipes de Fribourg et du Bayer Leverkusen et un match nul contre le Borussia Mönchengladbach. En entrant dans la Winterpause, Hertha semblait sentir que l’élan était de leur côté.

Pendant la fenêtre de transfert, Hertha a commencé à dépenser gros, en utilisant plus de 76 millions d’euros (le plus en Bundesliga) pour acheter des talents émergents:

Mais les semaines à venir ont condamné Hertha. Un beatdown 4-0 du Bayern a été rapidement éliminé avec une victoire sur Wolfsburg. Un match nul contre une bonne équipe de Schalke 04 n’était pas la fin du monde, mais une défaite contre Mayence la semaine suivante a stoppé tout progrès réalisé par Hertha.

Le club espérait que Klinsmann rallierait les troupes et trouverait plus d’élan pour survivre cette saison.

Au lieu de cela, ce match serait son dernier responsable.

L’un des assistants de Klinsmann, Alexander Nouri, est désormais confronté à la tâche difficile de maintenir ce club dans l’élite.

Bien que le record de Klinsmann au club puisse ne pas sembler très impressionnant à première vue, Klinsmann a défendu les résultats de son bref mandat (Bild):

J’ai repris une mission suicide et en un seul match, je suis sorti pire que ce que j’espérais. Le personnel d’entraîneurs a réussi à stabiliser l’équipe et à la faire sortir de la zone de relégation. Je suis convaincu que les garçons éviteront la relégation. Et avec aplomb.

Klinsmann était particulièrement contrarié de ne pas avoir été nommé directeur sportif de l’équipe responsable des transferts. Il a dit,

D’après ma compréhension, un entraîneur devrait avoir l’entière responsabilité sportive, tout comme le modèle anglais. Et, ainsi, également sur les transferts. Cela donne à la position plus de puissance. Les dernières semaines ont coûté trop d’énergie à des problèmes secondaires. Si je suis responsable de l’équipe en tant qu’entraîneur, je veux mettre toute mon énergie à travailler avec l’équipe.

À mon avis, un entraîneur – selon le modèle anglais – devrait avoir une autorité sportive complète. Par conséquent, également sur les transferts. Cela donne à la position beaucoup plus de pouvoir. Avec les directeurs sportifs et les membres du conseil d’administration du sport, cela s’est développé différemment en Allemagne. Je ne pouvais pas m’y retrouver. Trop d’énergie est gaspillée pour les choses hors du terrain.

Dans son annonce publique via Facebook, Klinsmann a réitéré ce manque apparent de soutien du club qui lui aurait permis de continuer:

Mais pour ce travail qui n’est pas encore fait, en tant qu’entraîneur-chef, j’ai besoin de la confiance des acteurs. Surtout dans une bataille de relégation, l’unité, l’esprit d’équipe et la concentration sur les bases sont les éléments les plus importants. S’ils ne sont pas garantis, je ne pourrai pas réaliser mon potentiel en tant qu’entraîneur-chef et assumer ma responsabilité. C’est pourquoi, après mûre réflexion, j’en suis venu à la conclusion que je quitterais mon poste d’entraîneur-chef de Hertha Berlin et reprendrais ma tâche initiale à long terme en tant que membre du conseil de surveillance.

Lisez à nouveau cette dernière partie: après avoir publiquement réprimandé le club pour ne pas lui avoir «fait confiance» (après lui avoir donné 76 millions d’euros de joueurs), puis avoir quitté Hertha dans l’entraînement des limbes au milieu d’une bataille de relégation, Klinsmann sera toujours sur la planche.

Berlin est maintenant en mode désespéré pour rester debout. Nouri a une expérience de haut vol: il était le dernier à diriger le Werder Brême en 2017, avant d’être remplacé par l’entraîneur actuel Florian Kohfeldt à la mi-saison. Il a été licencié et a ensuite rejoint le club de Bundesliga, le FC Ingolstadt 04, qui a également limogé Nouri en quelques mois.

Alors que la recherche frénétique commence, un nom non pris en considération (selon AZ) est l’ancien manager du Bayern Niko Kovac. Fidèle à sa parole comme toujours, Kovac a déclaré qu’il ne voulait pas prendre un poste d’entraîneur avant la saison prochaine, se donnant le temps de réfléchir sur son séjour en Bavière.

Le travail déjà difficile de rester debout est devenu plus difficile pour Hertha. Avec le succès de ses rivaux croisés, l’Union Berlin, nous pourrions voir un changement surprise de la puissance du football dans la capitale allemande pour la première fois depuis des années – malgré les millions de l’investisseur Lars Windhorst!