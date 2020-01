La «monarchie» est tombée: Morelia n’a pas pu avec Toluca à Morelos et a perdu le premier jour de la Clausura 2019

Morelia a perdu 1-0 contre Toluca pour le premier jour de Clôture 2020 de la Liga MX du stade Morelos dans le Michoacán. Le but a été marqué par Emmanuel Gigliotti.

Vendredi, l’Argentin Emmanuel Gigliotti a converti un but à la 38e minute pour donner à Toluca une victoire 0-1 sur les Monarchs de Morelia lors du match d’ouverture du tournoi Clausura 2020 de football mexicain.

Le Morelia de l’entraîneur argentin Pablo Guede a commencé mieux. À la minute cinq, Luis Mendoza a tiré au but, en 17, Cándido Ramírez a créé un danger à la passe du Chilien Rodrigo Millar et en 27, le Colombien José Ortiz était sur le point d’ouvrir le score en corner, en trois bonnes actions offensives.

En 38, Morelia a maintenu sa domination, mais Luis Mendoza a fait une erreur en envoyant un ballon au gardien Sosa, qui était devant et a été battu par un tir à gauche de Gigliotti, buteur du premier but du championnat.

Morelia est sortie chercher la cravate en seconde période, mais c’est Toluca qui était sur le point de creuser l’écart. En 57, Antonio Ríos a tiré depuis l’avant, Sosa a dévié le ballon, le Colombien Pardo l’a sauvé et le gardien est revenu pour sauver l’équipe à domicile.

Toluca a donné le ballon à l’adversaire. Il s’est consacré à la défense du but et en 72, il était sur le point de recevoir l’égalité, mais le tir du Vénézuélien Fernando Aristeguieta s’est écrasé dans le poteau.

En quête d’aggravation de l’attaque, en 73, Guede envoya le Chilien Martín Rodríguez, qui entra dans la zone en danger dès sa première minute.

Morelia est allé avec tout à l’attaque. Ortiz a écrasé le ballon sur la barre transversale en 77, César Huerta a créé un danger avec une tête en 86, d’où les visiteurs se sont retenus et ont conservé la victoire.

Le deuxième jour, Morelia rendra visite au champion Monterrey et Toluca recevra la Necaxa.

APERÇU DU PARTI

VOIR ICI Morelia contre Toluca LIVE NOW via TV Azteca et TUDN dans le premier duel de la Clausura 2020 Liga MX qui se jouera au Morelos Stadium du Michoacán sans la présence d’Edison Flores, qui a déjà signé pour DC United et lui a laissé environ 10 millions de dollars pour les «monarques». La transmission sera en charge de TUDN et FOX Sports Norte pour le Mexique, reproduisant à partir de leurs plateformes les incidents pour le reste de l’Amérique latine.

Morelia vs. Toluca: alignements et MINUTE À MINUTE

Nouveau départ, nouveaux défis. Cette fois, le titre est l’objectif, mais il y a d’abord quelques marches à franchir et, pour commencer, Toluca et Morelia s’affronteront dans la Clausura de la MX League au Michoacán.

Morelia vs. Toluca: horaires des matchs

Morelia vs. Toluca: affrontement pour la Clausura 2020 de Liga MX. (Photo: Monarcas Morelia)

AVANT LE PRIEUR

Après être resté à la porte du four lors de l’Ouverture, le Michoacán cherchera à entamer ce dernier tournoi de la saison avec un bon départ pour jouer le titre. Tolucaen revanche, il a dû corriger plusieurs choses pour ne pas passer le dernier tournoi, où ils étaient en dix-septième position et peut se compliquer avec le coefficient qui mesure la baisse.

Dans son stade de Morelia, au centre du Mexique, le Morelia de l’entraîneur argentin Pablo Guede tentera d’imposer des conditions en tant que local, confiant de faire des ajustements dans l’offensive après le départ de Flores pour DC United et l’Argentine Gastón Lezcano, a émigré au Université catholique du Chili.

Morelia il vivra pour la deuxième fois en moins de deux ans le départ du chef péruvien de son attaque; à l’été 2018, il a perdu Raul Ruidiaz, l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire de l’équipe; Maintenant, la même chose se produit avec Flores, qui est venu d’une grande saison.

Flores était le leader de l’équipe dans la ligue d’ouverture dans laquelle les Monarchs ont éliminé le favori Leon en quart de finale et en demi-finale, ils ont fait match nul 2-2 avec l’Amérique, bien qu’ils aient été éliminés pour la pire position dans le tableau.

L’équipe a acquis Jorge Luis Valdivia du demi-point chilien et Martín Rodríguez, de qui Guede attend de bons retours pour atténuer l’effet des pertes.

Ce vendredi, le défi sera compliqué car après une mauvaise saison avec l’entraîneur argentin Ricardo La Volpe, le Toluca Il a été préparé avec le temps sous le commandement du mexicain José Manuel de la Torre et est indiqué comme l’un des favoris pour entrer dans la ligue des huit meilleurs.

Toluca Le personnel n’a pas beaucoup bougé car la stratégie du nouveau stratège est de tirer le meilleur parti des joueurs qu’il a après en 2019, le conseil a embauché plusieurs joueurs de niveau.

Source: EFE

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL

“Valverde out!”: Les fans du Barça se sont rendus à l’hôtel pour exiger le départ de “Txingurri” [VIDEO]Réunion urgente à Doha: le Barça contacte Xavi pour discuter de la possibilité de reprendre l’équipeLeo Messi n’a pas salué: les longs visages du Barça se fissurent à son arrivée à l’hôtel de concentration de Djeddah [VIDEO]Comme 7-0 contre le Bayern: les défaites les plus traumatisantes de Barcelone après le départ de Guardiola [FOTOS]