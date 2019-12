La montée de Gegenpressing: le Bayern Munich de Hansi Flick embrasse une tactique allemande préférée

Gegenpressing, ou contre-pression intense, est aussi synonyme de football allemand que le sirop d'érable l'est dans la culture canadienne. La tactique est devenue une partie intégrante du football allemand à la fin des années 1960, lorsque des clubs comme le Bayern Munich, Hertha Berlin et Schalke 04 ont émergé en tant que clubs puissants en Bundesliga et ont ensuite consolidé leur statut de prétendants réguliers à la Ligue des champions. Avec la transformation de la Bundesliga en l'une des meilleures ligues du monde, cette tactique est devenue célèbre et est devenue la raison pour laquelle les clubs allemands étaient redoutés.

Au fil des années, les entraîneurs de toute l'Allemagne ont développé des variantes raffinées du gegenpressing, avec des niveaux de succès variables. Ottmar Hitzfeld (titres de champions avec le Bayern en 2001 et Dortmund en 1997), Jupp Heynckes (titre UCL avec le Real Madrid en 1998) et Felix Magath (titres de championnats avec le Bayern et Wolfsburg) sont des noms des années 1990 au début des années 2000, ce printemps à l'esprit.

La tactique a également gagné en popularité dans d'autres ligues et semblait être la façon la plus moderne de penser aux systèmes de football. Entrez en possession du football.

Tiki taka

Pep Guardiola avec le trophée UCL avec Barcelone.





Également connue sous le nom de «tiki-taka», cette tactique est devenue très populaire du milieu à la fin des années 2000 avec l'émergence d'entraîneurs comme Pep Guardiola, Carlo Ancelotti et Antonio Conte. Cette approche a permis à l'équipe de conserver la possession pendant d'énormes périodes de jeu, faisant passer le ballon dans l'espoir qu'une avenue pourrait s'ouvrir pour faire avancer le ballon vers l'avant et vers le but. Cette approche a réussi à fatiguer les équipes adverses et à trouver de petites lacunes dans la défense de l'opposition – et si tout le reste échouait, on pourrait simplement inonder la boîte de nombreuses croix. Mais là encore, cette méthode présentait une vulnérabilité: les espaces étaient souvent laissés derrière les lignes défensives élevées nécessaires pour faire circuler le ballon, et il y avait des lacunes dans le milieu de terrain.

Des entraîneurs comme Diego Simeone, Massimiliano Allegri et Claudio Ranieri ont gagné leur vie en capitalisant sur les erreurs de telles équipes. Par conséquent, la décennie suivante a vu (et est toujours témoin) une énorme augmentation du football contre-attaquant. L'approche est claire: absorber la pression, dégager le ballon, empêcher l'adversaire d'avancer plus loin, les frustrer et les fatiguer, et les punir à la moindre occasion. Des attaquants rapides et rapides comme Jamie Vardy, Riyad Mahrez, Saul Niguez, Antoine Griezmann et d'autres ont énormément profité de cette stratégie.

Simeone a fait de l'Atletico Madrid un concurrent éternel de l'UCL, un espoir pour le titre de la Liga et un adversaire menaçant en transformant l'équipe en une menace physique et contre-attaquante. De même, Allegri et Ranieri ont connu un succès historique avec leurs clubs respectifs. Bien sûr, une autre variante de cette tactique est l'approche «garer le bus», selon laquelle une équipe marque idéalement un but ou deux, puis retombe dans une formation de contre-attaque pour absorber la pression et mettre le jeu au lit. Les entraîneurs célèbres pour ce plan de match sont Mourinho, Sam Allardyce et Unai Emery (Sevilla).

Klopp

Il semblait, tout à coup, que le gegenpressing avait été oublié en dehors de l'Allemagne. Puis, comme pour rafraîchir la mémoire de tout le monde, il y a eu l'homme qui lui-même est maintenant un héritage: Jürgen Klopp. Révolutionnant un côté de Dortmund qui avait perdu son éclat, Klopp a donné les dents BVB à mordre. En seulement deux saisons, son Dortmund a commencé à montrer des signes d'amélioration merveilleuse, allant de pair à égalité avec le Bayern à chaque occasion. Gagner des titres consécutifs de ligue et ensuite atteindre la finale de la Ligue des champions n'est pas une mince affaire. Klopp a encore une fois montré au monde en quoi consistait le football allemand. Jupp Heynckes a utilisé la même tactique pour remporter la Ligue des champions avec le Bayern en 2013, complétant le célèbre triplé dont on se souviendra dans la tradition allemande pour les années à venir.

Don Jupp posant avec tous les trophées qu'il a mis en sac cette saison.





Et ce n'était pas la fin. L'entraîneur-chef de l'Allemagne, Joachim Löw, le cerveau de la campagne allemande de coupe du monde 2014, a utilisé la même stratégie dès l'été prochain pour amener l'équipe nationale au sommet du football mondial: le titre de Coupe du monde de la FIFA. Merci, gegenpress!

Klopp a ensuite déménagé à Liverpool, où il a entrepris un nouveau projet, reconstruisant un espoir blessé de la Ligue Europa en un candidat à la Ligue des champions. Commençant au départ lentement, Klopp a donné du temps à son équipe et les a conditionnés pour la haute intensité exigée par le jeu de pression. Une fois prêts, cependant, très peu d'équipes pouvaient rêver de les arrêter. Mené par Mo Salah, Sadio Mane et Roberto Firmino et ancré par Vergil van Dijk, Liverpool a refait surface en tant que candidat à la Premier League et a atteint la finale de la Ligue des champions, remportant la compétition la saison dernière (2018-19).

Thomas Tuchel, l’entraîneur actuel du PSG, a également apporté cette tactique en France, et son PSG a l'air terrifiant en Europe, battant le Real Madrid 3-0 à domicile cette saison. Des équipes comme le RB Leipzig, le Borussia Mönchengladbach et le Schalke se sont également très bien comportées jusqu'à présent, grâce à leur contre-pression intense, et le RB Leipzig et le Dortmund peuvent tous deux faire une course profonde dans l'UCL s'ils conservent leur forme actuelle.

L'équipe qui a utilisé gegenpressing au maximum cette saison, cependant (vous l'aurez deviné) n'est autre que le Bayern Munich. L'entraîneur par intérim Hansi Flick a mis en œuvre sa version de heavy gegenpressing («Flicki-flaka») et, mon garçon, cela a fait des merveilles. Le marasme de mi-saison du Bayern a été corrigé, l'équipe concède moins de buts et l'attaque n'a jamais été aussi belle, profitant de la meilleure phase de groupes de la Ligue des champions de l'histoire. Bien sûr, des pertes sporadiques ont montré à quel point le plan de match peut être exigeant. Mais alors que les joueurs deviennent lentement conditionnés pour faire face aux exigences, et que les vacances d'hiver donnent à l'équipe le temps de se concentrer sur les faiblesses, nous pourrions assister à une résurgence au club.

Hansi Flick perce sa tactique dans les joueurs.





Gegenpressing demande beaucoup d'endurance, de concentration et de travail, mais une fois intégrés, les avantages en valent vraiment la peine. Bien sûr, vous pouvez garder le ballon en possession de tout ce que vous voulez, ou vous asseoir et frapper avec des attaques inattendues, mais avec le gegenpress, vous obtenez le meilleur des deux mondes. Et c'est exactement ce que le monde assiste en ce moment: la réémergence de la Gegenpress.