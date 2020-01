L’attaquant anglais de Manchester United, Marcus Rashford (R), célèbre son deuxième but lors du match de football de Premier League anglaise entre Manchester United et Norwich City à Old Trafford à Manchester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, le 11 janvier 2020. (Photo d’Oli SCARFF / . ) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. Aucune utilisation avec audio, vidéo, données, listes de rencontres, logos de club / ligue ou services «en direct» non autorisés. Utilisation en match en ligne limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’émulation vidéo. Utilisation en match des réseaux sociaux limitée à 120 images. 40 images supplémentaires peuvent être utilisées en temps supplémentaire. Pas d’utilisation dans les publications de paris, les jeux ou les publications de club / ligue / joueur. / (Photo par OLI SCARFF / . via .)

Marcus Rashford est un joueur fantastique pour Manchester United après avoir été diplômé de l’académie des jeunes. Son passage de Wonderkid à attaquant mûr, cependant, n’a certainement pas été parfait. Malgré cela, il est devenu l’un des meilleurs attaquants de la Premier League et joue aux côtés de certains des joueurs offensifs les plus prometteurs du monde. L’attaque de United a un rythme fulgurant, et avec leurs quatre attaquants et ailiers de premier choix au début de la vingtaine, elle pourrait devenir une ligne de front emblématique, avec Rashford en tête.

La montée de Marcus Rashford

Marcus Rashford est actuellement l’un des meilleurs attaquants de Premier League. Il est le deuxième meilleur buteur de la ligue avec 14 buts à son actif. À l’âge de 22 ans et 2 mois, Rashford a fait sa 200e apparition pour les Reds. Cela s’est produit lors de leur dernier match, une victoire 4-0 sur Norwich City. Cela fait de lui le quatrième plus jeune à franchir cette étape dans l’histoire du club. Sur le chemin, il a marqué 64 buts et enregistré 31 passes décisives, totalisant 95 engagements au total. Ces statistiques sont supérieures à celles de Christiano Ronaldo et de Thierry Henry à ce stade de leur carrière respective. Ce qui rend cela plus impressionnant, c’est qu’ils ont tous les deux joué dans des équipes bien meilleures que l’équipe sous-performante de Rashford à Manchester United.

De plus, le jeune Anglais a remporté 38 sélections pour son pays, marquant 10 buts. Alors que Marcus Rashford connaît une saison record, il est remarquable de le voir jouer avec autant de maturité à un si jeune âge.

Première saison de Marcus Rashford

Marcus Rashford a fait ses débuts avec style. Sa première apparition senior l’a vu marquer deux buts lors d’une victoire en Ligue Europa contre Midtjylland lors de la campagne 2015/16 de Manchester United. Pour le rendre encore meilleur, il l’a fait devant une foule locale, mais cette forme ne s’est pas arrêtée là. Rashford a pris sa qualité en Premier League, marquant deux fois et aidant un but lors de son premier match de championnat. De plus, l’adolescent passionnant a eu une excellente introduction au Derby de Manchester, car il a marqué le seul but du match. Il s’est fait connaître non seulement pour être un bon attaquant, mais aussi pour ses objectifs miracles. Il a fait irruption sur la scène de la FA Cup avec une belle frappe dans le coin supérieur lors de son deuxième match de la compétition.

Nouveau directeur

Louis van Gaal, directeur de United pendant la saison de percée de Rashford, a été limogé à sa conclusion. Cela a laissé le poste de direction à Manchester United ouvert, et il a été rempli par nul autre que le «Special One» autoproclamé, Jose Mourinho. Rashford n’a réussi que 28 buts en 125 matchs sous Mourinho. Cela était dû en partie à un changement de position. Au lieu de jouer, comme il l’avait fait sous van Gaal, en tant qu’attaquant, Rashford a joué sur l’aile. L’Anglais a lutté sous Mourinho, et malgré ses prouesses managériales, l’ancien patron de Chelsea n’a pas pu faire en sorte que Rashford se produise à son meilleur. L’adolescent anglais n’a peut-être pas particulièrement bien joué sous la direction de Mourinho, mais son temps de jeu considérable lui a valu beaucoup d’expérience. Cela a vraiment aidé à son développement dans l’attaquant qu’il est aujourd’hui.

Un autre changement de leadership

Jose Mourinho a été limogé en décembre 2018. Cela a ouvert la voie à Ole Gunnar Solskjaer pour devenir gestionnaire de gardien, puis gagner sa place de patron permanent. L’introduction de Solskjaer a certainement fait ressortir davantage le talent que Marcus Rashford a à offrir. L’Anglais a le même nombre de buts que sous Mourinho, malgré moins de la moitié de ces apparitions. Rashford a même obtenu son premier capitaine récemment, menant son équipe à une défaite 3-1 contre Manchester City. La performance choquante dans ce match a rendu son premier match en tant que capitaine pas aussi agréable qu’il l’aurait espéré, cependant, ce n’est certainement pas son dernier match en tant que capitaine de son enfance.

Qui est Marcus Rashford aujourd’hui

Le jeu de Marcus Rashford a fait des bonds depuis ses débuts. Il apporte toujours autant d’énergie et de compétences qu’auparavant, mais il a amélioré certains aspects de sa performance au-delà de la reconnaissance. Maintenant capable de marquer des buts cliniques et incroyables, Marcus Rashford s’est tellement amélioré depuis sa première apparition. Il est maintenant difficile pour la botte d’or et, à seulement 22 ans, il semble avoir un avenir extrêmement brillant devant lui.

