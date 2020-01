La moquerie de Lineker sur Barcelone fait peur à Ibiza pour la Copa del Rey | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

L’e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Le commentateur a commenté le duel d’Ibiza dans lequel les Catalans avaient de l’angoisse.

Gary Lineker

Photo:



Tiré de Twitter @BBCMOTD

Pour:

Écriture futuriste

22 janvier 2020 à 15 h 31

Gary Lineker est un commentateur avec environ 7,5 millions de followers dans le monde. Tout ce qu’il dit a toute la résonance.

Le dernier avait à voir avec la victoire serrée du FC Barcelone 1-2 contre Ibiza, pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey.

L’équipe de Setién a reçu un but surprenant à 9 minutes, de Javi Pérez, et il était difficile de l’acquitter. En fait, les équipes se sont reposées avec un triomphe partiel des lieux, auquel les Britanniques ont commenté: “Ibiza bat Barcelone à la fin du premier semestre. Je pense que le message de Setién hier soir n’a pas été bien compris: «J’ai dit de montrer votre passion, pas Pacha.”

Ibiza bat @FCBarcelona à la mi-temps. Pensez que la conversation d’équipe de Setién hier soir a peut-être été mal comprise. “J’ai dit montrez-moi de la passion, pas Pacha.”

– Gary Lineker (@GaryLineker) 22 janvier 2020

Des centaines de partisans «culés» ont manifesté contre la moquerie. Et beaucoup plus «chargé» lorsque Griezmann a marqué un double, à 72 et 90 minutes, pour vaincre et assurer la victoire.

“Tout est en ordre. Barcelone a égalé. Il était difficile d’imaginer qu’elle n’a pas marqué à Ibiza”, a-t-il tenté de corriger:

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer les articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré.

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez