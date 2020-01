La mort de Kobe Bryant: il y a neuf victimes et la dernière communication avec la tour de contrôle était connue

Kobe Bryant Il est décédé à l’âge de 41 ans après un tragique accident d’avion qui a également coûté la vie à sa fille Gianna et sept autres membres d’équipage. Votre hélicoptère Sikorsky S-76B Il voyageait à son académie Académie des sports de Mamba depuis que sa fille de 13 ans a joué dans l’équipe de basket-ball.

Le véhicule s’est écrasé sur le flanc d’une montagne Calabasas, Los Angeles, à 9,46 (heure locale). L’enquête va maintenant commencer, ce qui devrait prendre quelques mois. L’hypothèse principale est la présence de beaucoup de brouillard.

Outre la présence de Kobe et sa fille Gigi, l’identité des sept autres passagers était connue: Alyssa Altobelli (amie et amie de Gigi), ses parents Kero et Jean, Ara Zobayan (pilote), Christian Mauser (entraîneur de la Mamba Sports Academy), Payton Chester (également partenaire de Gigi) et sa maman Sarah.

Pendant ce temps, la dernière communication du pilote d’hélicoptère avec la tour de contrôle a été annoncée, l’avertissant qu’il volait très bas: