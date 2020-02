La non-conformité d’Erling Haaland

Erling Haaland est le ressenti de la saison 2019-2020. A 19 ans, il a réussi à marquer 10 buts en 7 matchs de Ligue des champions. Les 8 premiers avec Salzbourg, une équipe où ils ont ébloui toute l’Europe lors de la phase de groupes. Les 2 derniers, avec le Borussia Dortmund, un club qui a réussi à devancer tout le monde et à signer l’incroyable attaquant pour seulement 20 millions d’euros.

19/02/2020

À 19:53

CET

Oscar Cubero

Le Norvégien en veut plus. Hier, après avoir donné la victoire à son peuple dans le Signal Iduna Park devant le PSG, il est allé voir les médias avec un message pour donner: “J’ai encore beaucoup à faire. Je ne suis pas satisfait de mon match, car j’aurais pu marquer plus de buts”. Une déclaration d’intentions de l’attaquant, qui a déjà chassé Robert Lewandowski et est désormais le meilleur buteur de la compétition continentale. Peu importait l’UEFA, qui a donné au MVP son doublé.

Erling Haaland, auteur de deux buts en match de Ligue des champions contre le PSG | .

Il n’a pas hésité non plus à féliciter l’entraîneur rival, Thomas Tuchel: “C’est un animal”. Comme Hans-Joachim Watzke, chef des jaunes et noirs: “C’est un pouvoir de la nature”. Et c’est que la nouvelle signature de Dortmund mesure 1,90, est rapide et a un coup brutal, comme en témoigne le deuxième but contre l’équipe de France.

Ce n’est pas une bonne course, car le géant norvégien a des chiffres effrayants. Cette saison a atteint 39 buts en 28 matchs. De plus, lors de ses 100 premiers matchs en tant que joueur professionnel, il a déjà marqué 60 buts et 8 tours du chapeau. Avec la faim qu’il a montrée devant le micro, ses chiffres ne cessent sûrement d’augmenter à l’avenir.