La nouvelle destination de Gastón Lodico

Les hauts et les bas du marché des laissez-passer continuent d’être à l’ordre du jour et cette fois, un transfert a été effectué par Lanús. L’élu était le jeune Gastón Lodico, un dépliant qui a fait ses débuts il y a deux ans.

Le joueur a organisé son arrivée à Ferencvaros de la ligue hongroise où il sera prêté pour un an. Le milieu de terrain de 21 ans ne faisait pas partie des préférences de l’entraîneur Zubeldía, il a été prêté avec une option d’achat.

Ferencvaros marche en premier dans la ligue de son pays et parie sur l’élévation de la coupe et sur le repêchage de la prochaine Ligue des champions. C’est le cinquième joueur de Lanús qui quitte ce marché après les départs de Tiago Pagnussat, Rolando García Guerreño, Darío Cáceres et Gabriel Carrasco. De plus, Di Plácido pourrait également quitter le club si les négociations avec Almeria en Espagne progressaient.