La nouvelle direction de Boca est à un pas de spécifier le départ de Sebastián Villa

La nouvelle direction de Boca a averti que d’embaucher un premier renforcement de la hiérarchie qu’ils devaient vendre à un joueur. Sans aller plus loin, dans les prochaines heures, il y aura des nouvelles importantes concernant Sebastián Villa.

D’après ce que TNT Sports a pu découvrir, de Xolos de Tijuana, ils sont parvenus à un accord total avec le joueur pour l’ajouter à ce marché de pass. Il ne reste plus qu’à clore les négociations avec Boca.

Le club mexicain a offert 6,5 millions de dollars pour 70% du pass et maintenant le dernier mot est les dirigeants du Xeneize.

Au Mexique, ils sont optimistes et pensent que Juan Román Riquelme et compagnie ils accepteront la proposition et ne mettront pas d’obstacles pour débloquer la sortie de Villa. Celui qui en a parlé était Gustavo Quinteros, entraîneur de Xolos: “J’espère que ça arrive. Nous devons intégrer au moins un joueur supplémentaire. c’est l’une des options qui existe et ce n’est pas facile, il nous reste quelques jours et nous espérons pouvoir intégrer un joueur qui nous donnera l’opportunité d’avoir plus de variantes et de caractéristiques spécifiques dans la position dont nous avons besoin. “

La vérité est que Villa ne va pas commencer dans le match de Boca contre Independiente. Le Colombien a été profilé pour partir dès le début, mais finalement Miguel Angel Russo mettra Pol Fernández et Agustín Obando. La fin de Villa à Boca approche-t-elle?