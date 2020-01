La nouvelle signature du Sporting Lisbon signifie que l’accord de Bruno Fernandes doit être conclu cette semaine

Bien qu’il existe de nombreux reportages contradictoires dans les médias portugais et anglais sur ce qui se passe dans la saga du transfert de Bruno Fernandes, le poids des preuves suggère qu’il est probable qu’il soit conclu dans un proche avenir.

L’un des éléments de preuve les plus révélateurs a émergé aujourd’hui après que plusieurs sources portugaises, dont A Bola and Record, affirment que le Sporting est sur le point de signer Andraz Sporar de Slovan Bratislava pour environ 7 millions d’euros (6 millions de livres sterling), le joueur arrivant à Lisbonne aujourd’hui pour son examen médical et pour terminer le déménagement.

Comme indiqué ici la semaine dernière, bien que Sporar ne soit pas un remplaçant comparable pour Fernandes, le fait est que les problèmes d’endettement du Sporting sont tels qu’il est presque impossible qu’ils puissent lever des fonds pour acheter le Slovène sans vendre Fernandes d’abord. .

O Jogo a révélé que le Sporting devait lever 65 millions d’euros (55 millions de livres sterling) d’ici la fin du mois de janvier pour payer les débiteurs et éviter des pénalités graves qui entreraient en vigueur si la dette n’était pas apurée à cette date.

Le club de Lisbonne n’a tout simplement pas d’argent pour acheter Sporar.

En mars 2019, Calciomercato rapportait déjà que le Sporting devait vendre Fernandes pour apurer leurs dettes, qui s’élevaient à l’époque à 41 millions d’euros (35 millions de livres sterling). Cela ne s’est pas produit au cours de l’été et la dette est maintenant devenue incontrôlable.

Il est clair de voir pourquoi les deux clubs ont été intransigeants dans les négociations – les négociateurs de United sachant à quel point le Sporting a désespérément besoin de vendre le joueur de 25 ans et le Sporting qui a désespérément besoin d’atteindre la barre magique de 65 millions d’euros. Mais maintenant, The Mail affirme ce matin que les deux clubs devraient se rencontrer au milieu et convenir d’un montant de 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) plus les bonus.

Pendant ce temps, Correio de Manha rapporte que le superagent Jorge Mendes aide le Sporting à garder Fernandes jusqu’à la fin de la saison, alors qu’il a été annoncé que Manchester City pourrait être prêt à payer la clause de libération complète du joueur de 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling) ).

Aussi réalisable que cela puisse paraître, cette histoire ne tient pas à l’aise avec la nouvelle que le Sporting signe un joueur dans cette fenêtre. La seule façon possible serait qu’un club comme City achète Fernandes maintenant et le prête à nouveau au Sporting pour le reste de la saison.

La conclusion logique à tout cela doit être que si le Sporting signe effectivement l’attaquant slovène dans les prochaines 48 heures, un accord avec quelqu’un, et selon toute probabilité les Red Devils, devrait être conclu au cours de cette même période de 48 heures.