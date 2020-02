La Palestine est tombée au Paraguay et était sortie de la Copa Libertadores »

Jeudi 27 février 2020

Les “ Arabes ” ont eu la possibilité de tourner la série mais de sérieuses déconcentrations défensives et une expulsion enfantine de Jonathan Benítez ont condamné toutes les aspirations du “ tino ” qui est tombé 2-1 aux Paraguayens et n’a pas rejoint le groupe B de la Copa Libertadores .

Par: Pablo Espinoza

La Palestine pourrait avoir une nuit inoubliable, mais cela a fini par être un cauchemar puisqu’il a fini par tomber 2-1 contre Guaraní, 3-1 au mondial, et l’a exclu de la Copa Libertadores 2020. Le ‘tino’ ne savait pas comment se remettre d’un moche une deuxième fois lâchant sa chance de rejoindre le groupe B de ce tournoi international.

Lors de la première étape, les «Arabes» sont sortis avec beaucoup de dynamique tandis que l’équipe paraguayenne n’a pas hésité à se réfugier et à attendre la contre-attaque. Cette procédure a été développée au cours des 30 premières minutes qu’il a eu de nombreuses occasions dans les deux arcades. Cependant, lorsque les joueurs se sont retirés dans les vestiaires avec un match nul sur le tableau de bord, Leandro Benegas (45 + 1 ′) a profité d’une surveillance des locaux et a mis la fenêtre partielle pour le “ tino ” qui est allé aux douches avec la série à égalité .

Déjà dans le complément, la Palestine est entrée complètement hors de discussion et a commis des erreurs d’enfants qui lui ont coûté le classement. Le premier Sergio Felipe s’est emmêlé seul et a donné à Raúl Bobadilla (49 ′) un but qui a rendu le stade de La Nueva Olla aéré. Après cela, un double carton jaune maladroit de Jonathan Benitez a laissé les «Arabes» avec un de moins et a condamné toutes les aspirations de l’équipe d’Ivo Basay.

Pour clore une nuit inquiétante, Rodney Redes (82 ′) a tiré sur Guruceaga et a dégagé la clé de la boîte de La Cisterna qui est restée en dehors de la phase de groupes de la Copa Libertadores.

Avec cette égalité, l’équipe paraguayenne s’est qualifiée pour le groupe B de cette compétition internationale et accompagnera Palmeiras, Bolívar et Club Atlético Tigre.

Source: 45 + 1 ‘Leandro Benegas (PAL), 49’ Raúl Bobadilla (GUA), 82 ‘Rodney Redes (GUA)