La Palestine est tombée et a compliqué sa passe en phase de groupes des Libertadores »

Jeudi 20 février 2020

La Palestine n’a pas pu affirmer sa position et s’est inclinée 1-0 contre Guaraní pour la phase 3 de la Copa Libertadores. Les ‘Arabes, n’ont trouvé aucun moyen de faire tourner leur jeu et avec peu de puissance offensive, n’ont pas réussi à profiter du joueur plus qu’ils n’en avaient à la minute 35 du match.

Devant plus de 7 000 personnes, la Palestine s’est inclinée à domicile contre Guaraní par 0-1 dans le cadre de la phase 3 de la Copa Libertadores au stade San Carlos de Apoquindo. Les dirigeants d’Ivo Basay n’ont pas pu dominer le jeu malgré qu’ils aient joué une grande partie avec un joueur de plus. Maintenant, le passage à la phase de groupes se jouera à Asunción, au Paraguay.

Lors de la première étape, le match a été frotté et joué au milieu. L’équipe arabe a tenté d’imposer leurs conditions de jeu associées à l’herbe, mais l’absence de Luis Jiménez a pesé et ils n’ont pas trouvé de propriétaire de jeu, malgré le rôle de César Cortés.

À la minute 34, Fernando Barrientos a été expulsé pour double avertissement, un problème qui a permis à la Palestine de faire avancer ses lignes. Cependant, c’est l’équipe paraguayenne qui a ouvert le score grâce à un tir précis de Rodney Redes (45 ′) qui, après une bonne combinaison avec Fernando Fernández, a terminé puissant à bout portant avant la tentative inerte de contenir la vente aux enchères de Gastón Guruceaga.

Dans la deuxième partie, Basay a modifié le schéma et a sorti un dépliant pour obtenir un attaquant pour entrer. Cela, supposait une plus grande présence sur le terrain rival, mais n’a pas résolu le problème de la génération du jeu. Guaraní, quant à lui, a reculé sur le terrain et avait une ligne de 5 défenseurs, qui ont réussi à contenir les attaques des cols tetracolors, qui n’avaient pas la capacité de définir contre l’objectif de Servio.

Déjà dans les dernières minutes, et avec les «Arabes renversés dans l’attaque, le parti est devenu unilatéral. La Palestine a essayé de réaliser l’égalité, à travers des tirs et des centres à moyenne distance, mais ceux-ci ont été constamment rejetés par une défense paraguayenne appliquée.

De cette façon, Basay’s doit essayer d’inverser le résultat dans le retour pour passer à la phase de groupes de la Copa Libertadores. Il convient de noter que l’équipe paraguayenne a remporté sa deuxième victoire contre les équipes chiliennes en 13 matchs joués.

Le duel de retour aura lieu jeudi 27/2 à 19h15 du Chili continental au stade General Pablo Rojas, alias ‘La Nueva Olla’.

Galerie d’images