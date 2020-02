Jeudi 27 février 2020

Ceux menés par Ivo Basay veulent laisser derrière eux la défaite à Santiago et remporter une victoire sur le sol paraguayen pour éliminer le «Cacique» et passer à la phase de groupes de la Copa Libertadores. Les «Arabes» sont obligés de marquer et de gagner le match s’ils veulent surmonter la phase précédente du concours continental.

