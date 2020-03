La pause affectera Cruz Azul: Baca dit

La Machine est venue imparable à la suspension des travaux de Liga MX.

Robert Dante Siboldi et Cruz Azul continuent dans le but de mettre fin à la sécheresse des titres en Liga MX et bien qu’ils aient clôturé le Day 10 en tant que leaders, la pause pourrait avoir des conséquences pour l’équipe céleste.

“Cela affecte parce que l’inertie de l’équipe vous arrête et c’est quelque chose qui doit être repris le plus rapidement possible, ici nous pouvons travailler sur le physique à la maison et nous devons retrouver plus tard le niveau qui nous a amenés à la première place”, a expliqué Rafael. Baca.

Il nous manque de célébrer des objectifs avec vous tous.

Qu’est-ce qui vous manque le plus, Blues? pic.twitter.com/GDSw8LBPDX

– CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) 29 mars 2020

Le même joueur a demandé du temps de préparation pour reprendre le tournoi, car bien que les joueurs travaillent individuellement à domicile, ils prendront le temps de récupérer le travail ensemble.

“J’espère que la ligue nous donnera quelques jours supplémentaires après le redémarrage pour reprendre la performance collective que nous avons apportée”, a-t-il déclaré.

Les dirigeants de la Liga MX n’ont pas encore commenté un éventuel retour du football mexicain, qui n’est plus actif depuis dimanche 15 mars.