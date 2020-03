La pause permettra à Barcelone de devenir candidat à toutes les compétitions

Faites une vertu de la nécessité. La phrase qui doit résonner dans toutes les sphères de Barcelone Le groupe culé a été expulsé. Il est vrai qu’ils ont atteint la suspension en étant les leaders de la table de la Liga, mais il n’en est pas moins vrai que cela a été plus à la démérite des autres qu’à leurs propres mérites. De plus, ils sont tombés en Copa del Rey et souffriront au match retour contre Napoli, si celui-ci est finalement joué. Aux raisons sportives, il faut ajouter tous les problèmes sportifs supplémentaires. Ils avaient besoin d’un miracle pour pouvoir se composer avant la fin de la saison et Messi s’est effondré.

Le miracle est venu sous la forme d’un cauchemar. Un virus infectieux et hautement contagieux qui torture, isole, s’effondre et, dans certains cas, tue la population mondiale. Cet article n’est pas destiné à être frivole, personne ne le voulait, les Catalans non plus. Cependant, chacun doit s’adapter à la situation et il est très probable que cette rupture profitera au dispositif Blaugrana pour pouvoir se restructurer, sceller un pacte de compétitivité et rêver à nouveau d’être champion de la Liga et de la Ligue des champions.

Barcelone doit se battre pour la double couronne. Le temps de réflexion ne doit pas permettre aux joueurs de se déformer et de prendre des distances, bien au contraire. Le travail de Quique Setién est d’amener tout le monde à ramer dans la même direction et de les conquérir en ces temps de maison, de murs et de solitude. Ce n’est qu’ainsi qu’il parviendra à terminer la saison avec la couronne des rois d’Espagne et d’Europe.

Inversez la situation. Jours de repos pour vider l’esprit, oublier les allées et venues, la colère, les combats et les disputes. Messi respirera facilement sans avoir affaire à Abidal. Luis Suárez va récupérer. Tout le monde va se manquer et apprécier ce qu’il avait dans les vestiaires et ce qu’il est capable de convertir sur le terrain. Une concentration individuelle, une méditation pour pouvoir rêver à nouveau. Parce que nous nous réveillerons tous un jour de ce mauvais rêve. Les Catalans doivent le faire, mais continuer à rêver du double.