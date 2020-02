La performance de Brandon Williams contre Chelsea montre une saison décisive

Les fans de Manchester United ont peut-être eu beaucoup d’éloges pour leur équipe et Ole Gunnar Solskjaer pour la victoire contre Chelsea, mais ce qui est peut-être passé sous le radar est Brandon Williams et ce qu’il représente.

Le jeune Anglais apprécie ce qui est essentiellement sa saison de percée alors qu’il continue de figurer dans la majorité des matchs de son équipe.

Plus la campagne se poursuit, plus il a été difficile pour Solskjaer d’ignorer Williams et il a même atteint le stade où il est obligé de jouer le jeune et Luke Shaw ensemble.

Bien que certaines critiques à l’égard du légendaire norvégien aient été justes, certaines ont également été exagérées, certains insistant sur le fait qu’il ne joue pas suffisamment aux produits de l’académie.

Cependant, Williams prouve le contraire et Solskjaer a joué contre ceux qui excellent chaque fois qu’on leur remet des minutes.

Brandon Williams a joué plus de minutes en Premier League cette saison (686) que Phil Foden n’a joué dans sa carrière (634).

– Statman Dave (@StatmanDave) 17 février 2020

Le total des minutes de Phil Foden est après que Pep Guardiola lui ait promis continuellement pendant un certain temps maintenant qu’il obtiendrait le temps de match qu’il aimerait à Manchester City.

Bien sûr, les Citizens ont une équipe plus forte en comparaison, mais Williams a été exceptionnel à part entière et mérite pleinement les apparences qu’il a faites.

Shaw était censé avoir le monopole de la position d’arrière gauche depuis un certain temps maintenant, le joueur lui-même admettant qu’il n’avait pratiquement pas de compétition.