MADRID, ESPAGNE – 06 FÉVRIER: (BILD ZEITUNG OUT) Martin Odegaard de Real Sociedad et Toni Kroos du Real Madrid bataille pour le ballon pendant le match de la Copa del Rey entre le Real Madrid et la Real Sociedad à l’Estadio Santiago Bernabeu le 06 février 2020 à Madrid , Espagne. (Photo par DeFodi Images via .)

Le choc de la Copa Del Rey entre le Real Madrid et la Real Sociedad a été vraiment sensationnel. Bien que Los Blancos ait deux fois plus de tirs et de tirs cadrés tout au long du match, La Real est sorti victorieux. Les superstars scandinaves à venir Martin Ödegaard et Alexander Isak brillent particulièrement. La perspective plus large du Real Madrid 3-4 Real Sociedad. Les gens reviendront sur ce jeu dans quelques années. Tirer des conclusions pour expliquer quelle que soit la réalité du monde du football.

À la défense du Real Madrid

C’était un montage relativement insignifiant pour eux. Ils apprécient sans aucun doute la Liga plus que la Copa Del Rey, malgré leur équipe apparemment solide. Nacho, Ramos, Marcelo, Modric, Kroos, Benzema entre autres. C’était une véritable équipe, même si elle manquait de motivation. Los Blancos est entré dans une période de transition difficile après le départ de Cristiano Ronaldo. Et même avec cette transition maladroite, ils se débrouillent assez bien. Cependant, rien de tout cela ne discrédite Martin Ödegaard, Alexander Isak, Mikel Merino, Imanol Alguacil et Real Sociedad dans leur intégralité. En revanche, cela montre à quel point leurs performances étaient impressionnantes.

Mais tout le respect dû à la Real Sociedad

Il faut faire attention à ne pas tirer trop de conclusions basées sur un seul match de football. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas donner du crédit là où le crédit est dû et avoir une légère idée de ce que l’avenir réserve aux joueurs impliqués. Le buteur d’ouverture, Martin Ödegaard. Avec Erling Braut Håland, il est le phare brillant de l’avenir de la Norvège dans le football. Le compatriote scandinave Alexander Isak a également été un phare brillant tout au long de ce match – mais pour la Suède, et il a brillé encore plus que la star norvégienne. Cela aurait pu être un tour du chapeau avec son but refusé, mais Isak devrait se contenter d’une attelle et de deux passes décisives. Les années 2020 seront une décennie de beaucoup de choses. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que Martin Ödegaard et Alexander Isak joueront un rôle majeur et façonneront la décennie. Du moins du point de vue footballistique.

